Bezielster JAland schrijft bemoedigend boek 02 maart 2018

Anne-Marie Bourgeois heeft 'Hemel op p aarde n' voorgesteld. De bezielster van JAland in Ruisbroek omschrijft het als een "bemoedigend boek over het leven, geschreven vanuit een realistische persoonlijke beleving". "Om te beginnen wilde ik met mijn boek een hart onder de riem steken van alle mensen die het op een bepaald moment in hun leven even heel moeilijk hebben", vertelt ze. "Verder voelde ik dat het beter was om mijn activiteiten op JAland - waar ik jongeren en volwassenen ondersteun om te zoekenwat voor hun echt telt - te beschrijven in een boekje. Tenslotte wilde ik het prachtige werk dat mijn paarden verrichten voor de bezoekers van JAland in de kijker zetten." Het boek kan besteld worden via www.jaland.be en kost 19,50 euro. Per verkocht exemplaar gaat 5 euro naar de begeleiding van jongeren op JAland.





(WVK)