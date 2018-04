Bestuurder deelt klappen uit aan 'trage chauffeur' 10 april 2018

02u35 0 Puurs De 31-jarige Sven K. uit Puurs riskeert vijftien maanden cel. De man stond terecht voor verkeersagressie en slagen en verwondingen.

Vorig jaar ging de man op het kruispunt van de Jozef De Blockstraat met de Baeckelmansstraat volgens het parket volledig door het lint. "Een bestuurder voor hem vertraagde en wou iets laten zien aan de kant van de passagier maar dat was niet naar de zin van beklaagde. Die begon te claxonneren, reed met piepende banden weg en reed vervolgens zijn slachtoffer klem", aldus procureur Peter Peereboom. "Daarna ging hij naar de wagen en begon hij de autobestuurder te slaan en te stampen." Het slachtoffer raakte gewond. Gisteren kwam hij zich burgerlijke partij stellen en vroeg hij een schadevergoeding van 200 euro.





"Geen heer in verkeer"

De feiten werden betwist door de dertiger en zijn raadsman. Volgens hen ging het enkel om wat trek- en duwwerk. "Objectieve getuigen spreken deze piste weliswaar staalhard tegen", ging Peereboom verder. "Bovendien is meneer ook geen heer in het verkeer. Hij heeft al zeven politionele veroordelingen waaronder een voor vluchtmisdrijf." Vonnis in de zaak op 7 mei. (TVDZM)