Bestelwagen kantelt bij ongeval op N16 24 juli 2018

Op de N16 in Puurs is gisteren een bestelwagen gekanteld. Het ongeval gebeurde rond het middaguur net voorbij de verkeerswisselaar van de autostrade A12. De bestuurder raakte lichtgewond. Hulpdiensten werden ter plaatse gestuurd.





De rijbaan werd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kon er moeizaam door. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Vermoedelijk verloor de chauffeur de controle over zijn stuur en belandde hij op de middenberm. De bestelwagen moest getakeld worden, het wegdek raakte zwaar beschadigd. Ook een ANPR-camera en een elektriciteitskast liepen schade op. (TVDZM)