Belgische primeur voor Peleman Industries ENECO PLAATST EERSTE INDUSTRIËLE BATTERIJ BIJ PUURS BEDRIJF ELS DALEMANS

13 juli 2018

02u42 0 Puurs Peleman Industries in Puurs is het eerste bedrijf in België met een eigen industriële batterij. Energieleverancier Eneco neemt de investering van 1,5 miljoen euro op zich. "Met deze batterij halen we nog eens 10 procent minder elektriciteit van het net", zegt CEO Esmeralda Peleman.

De glazen piramide aan de N16 is sinds enkele jaren niet meer de enige blikvanger van Peleman Industries. Energiebedrijf Eneco plaatste in 2011 twee windturbines op de bedrijfsterreinen van de ontwikkelaar van presentatiesystemen. "We halen nu zeven jaar later gemiddeld 75 procent van onze energie uit duurzame stroom. We wilden deze stroom echter ook kunnen gebruiken op windstille momenten. Daarom gingen we samen met Eneco op zoek naar een oplossing en dat werd deze industriële batterij, met levering 'achter de meter'", aldus Peleman.





Het batterij-opslagsysteem weegt 31.000 kilogram, is 12 meter lang, 2,4 meter breed, 3 meter hoog en kan zo'n 200 gezinnen een dag lang van stroom voorzien.





"Wanneer er meer stroom geproduceerd wordt dan wij bij Peleman Industries verbruiken, laadt de batterij zichzelf op. Op momenten dat we méér stroom verbruiken dan de windturbines produceren, helpt de batterij om het tekort aan te vullen", zegt Peleman.





85 procent duurzame energie

"Op die manier kunnen we nog eens 10 procent minder elektriciteit afnemen van het elektriciteitsnet, goed voor een gemiddelde van 85 procent duurzame energie. We doen als bedrijf nog heel wat andere inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Volgende week bijvoobeeld worden álle lampen op de volledige bedrijfssite vervangen door LED's."





"Wat deze industriële batterij zo uniek maakt, is dat ze meer doet dan het lokaal verbruik van windenergie verhogen", vult Iwein Goigne van Eneco Solar & Storage België aan. "Deze batterij houdt ook het Belgische stroomnet mee in balans bij pieken en dalen in de elektriciteitsproductie. Je kan het elektriciteitsnet zien als een weegschaal, met aan de ene kant de productie en aan de andere kant het verbruik. Er is een evenwicht nodig tussen die twee om iedereen van energie te voorzien. Als die stabiliteit wegvalt, krijg je problemen. Zo was er enkele maanden geleden een storing op het elektriciteitsnet in Zuid-Oost-Europa, en liepen plots heel wat digitale klokken achter. Deze batterij haalt stroom weg of vult net genoeg aan om voor dat evenwicht te zorgen. Deze industriële batterij - uniek omdat ze deze twee zaken combineert - is het allereerste exemplaar in België, we hebben zelfs geen weet van gelijkaardige batterijen elders in Europa."