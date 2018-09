Basisschool 't Kasteeltje sloopt muren en gaat voor nieuwe werking 05 september 2018

02u36 0 Puurs Basisschool 't Kasteeltje in Puurs start het nieuwe schooljaar met een heel nieuwe werking én bijhorende nieuwe klaslokalen.

"Wij voelden de voorbije jaren heel sterk aan dat het noodzakelijk was om onze manier van lesgeven te veranderen. Het lukte onze leerkrachten niet meer om binnen een klassieke klas alle kinderen 'onderwijs op maat' te geven. Daarom besloten we onze werking te vernieuwen, en meteen ook voor de nodige aangepaste leerruimten te zorgen", zegt directeur Tom Cornu.





"We sloopten letterlijk de muren tussen zeven klaslokalen, om twee grote en moderne leerruimten te creëren voor de leerlingen van de tweede en derde graad. Hier geven we les in verschillende groepen, op het niveau van verschillende leerlingen. De ene heeft bij wiskunde nog wat hulp nodig, maar de andere kan zijn oefeningen al helemaal zelf afwerken en meer op een ander vak focussen. Zo hebben onze leerkrachten ook meer tijd om te helpen waar het nodig is, en hoeven leerlingen geen lessen meer bij te wonen van zaken die ze tóch al begrijpen. Iedereen leert zelfstandig werken, samenwerken, zijn eigen sterktes en zwaktes beter inschatten... Dit is een heel grote verandering voor zowel onze leerkrachten als leerlingen, omdat we volledig afstappen van het klassieke systeem en de bijhorende boeken. We staan dus voor een heel uitdagend jaar. In onze eerste graad werken we ook al klasdoorbrekend, maar wel nog in aparte ruimtes om de jongste kinderen aan de nieuwe situatie te laten wennen." (EDT)