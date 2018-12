Auto belandt in gracht TVDZM

21 december 2018

Bij een ongeval in Berkenkant in Puurs is een vrouw gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze belandde met haar voertuig in de gracht naast de rijbaan. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de rotonde aan de bedrijvenzone langs de Rijksweg. De hulpdiensten moesten ter plaatse komen om haar uit haar voertuig te halen. “Gekneld zat de vrouw niet”, klonk het bij de hulpdiensten. Eens de vrouw uit het voertuig was gehaald, werd ze overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ze verkeert niet in levensgevaar.