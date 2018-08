Asfaltwerken in Puurse straten 07 augustus 2018

Van dinsdag 7 tot en met dinsdag 14 augustus zal een aannemer asfaltwerken uitvoeren in verschillende Puurse straten. De straten worden tijdens de klus afgesloten voor alle verkeer. De aannemer werkt elke dag van 6 tot 18 uur. De Letterheide -tussen Dendermondsesteenweg en Aspot, inclusief alle zijstraten- is aan de beurt van 7 tot en met 10 augustus, in Kimpelberg wordt gewerkt op woensdag 8 en donderdag 9 augustus. Het gedeelte van Pullaar tussen de rotonde Olmstraat en de spoorwegovergang, inclusief de rotonde, wordt aangepakt op donderdag 9 en vrijdag 10 augustus.





