Archeologisch onderzoek hindert bouw sportpark BIJKOMEND ONDERZOEK ZORGT VOOR VERTRAGING VAN ENKELE MAANDEN ELS DALEMANS

11 mei 2018

02u37 0 Puurs De aanleg van sportpark De Lichter in Puurs loopt vertraging op. "De werken kunnen pas starten na een uitgebreid archeologisch onderzoek, we verliezen dus enkele maanden", klinkt het bij gemeente Puurs.

De gemeente Puurs wou al in 2017 starten met de aanleg van sportpark De Lichter, tussen de Lichterstraat en de Haagstraat. Archeologisch onderzoek gooit nu roet in het eten.





"Het verplichte archeologisch vooronderzoek is bijna afgerond, maar de eerste vaststellingen wijzen er alvast op dat er nog bijkomend onderzoek moet gebeuren. Dat zou nog eens enkele maanden in beslag kunnen nemen, pas daarna kunnen de werken van start gaan", zegt Lore Stassen van gemeente Puurs.





"Gemeente Puurs heeft in deze realisatie vooral een ondersteunende rol: wij zorgden voor de ruimte, ondersteunen de verenigingen bij het aanvragen van vergunningen, het indienen van subsidiedossiers... Op het terrein zorgen wij voor de wegenis, het nodige groen, de aanleg van parking en veilige fietsroutes vanuit al onze leefgemeenschappen naar het sportpark."





"In het nieuwe park komen de nieuwe terreinen voor onze Puurse voetbalclub en tennisinfrastructuur voor tennisclub De Hasselt. Paarden- en ponyclub Hippique bouwt er de eerste overdekte ruiterhal van Klein-Brabant, en ook judoclub Oni verhuist naar de site. Turnkringen Verto en Ambitious Pro Gymnastics bouwen er samen een grote turnhal."





Ook Frank Janssens van fitnesscentrum Go-Fit in Bornem plant een groot complex in het sportpark.





"We bouwen een multifunctioneel complex dat de naam 'Move Passion' krijgt. Het wordt veel meer dan enkel fitness, waar iedereen in één grote ruimte naast elkaar sport. Bij Move Passion krijgt elk doelpubliek een eigen ruimte, die specifiek wordt ingericht, met aangepaste toestellen, kleuren en muziek", zegt Janssens. "Zo komt er voor de stevigere sporters een ruimte voor crossfit en gevechtssporten, een 'body & mind'-ruimte voor waar onder andere pilates en yoga wordt aangeboden, elders wordt weer gewerkt op gezonde voeding, anti-aging of revalidatie... Het voordeel van deze opdeling is dat elke doelgroep heel gespecialiseerde begeleiding krijgt. Voor alle duidelijkheid: Go-Fit in Bornem blijft bestaan." Janssens wou zijn bouwwerken in september starten, maar moet nu ook het archeologisch onderzoek afwachten. "Ik hoop dat dit niet voor al té veel vertraging zorgt, mijn plan was om in april/mei 2019 al stilaan op te starten en de grote opening in september 2019 te vieren."