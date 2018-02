Arbeider bevangen door ammoniak na lek in brouwerij Duvel 27 februari 2018

02u30 0 Puurs Een arbeider van Engie Axima is gisteren even bevangen geraakt door ammoniak. De man voerde een controle uit op een leiding in de brouwerij van Duvel-Moortgat. Na controle mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Gisterochtend kwam de arbeider van Engie een controle uitvoeren in een machinekamer van de brouwerij. Daarbij ontstond plots een lek in een van de leidingen met ammoniak. De man raakte bevangen. "Maar hij kreeg meteen hulp van een van onze medewerkers die een EHBO-cursus heeft gevolgd", vertelt Debby Wilmsen, woordvoerder bij Duvel Moortgat in Breendonk. "In afwachting van de hulpdiensten kreeg hij onder meer een oogdouche." De medische diensten namen de gewonde man mee naar het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie in Reet (Rumst). "Hij werd er gecontroleerd en er volgde een bloedtest. De toestand van de man was niet ernstig", vertelt Wilmsen. "Hij mocht nadien het ziekenhuis meteen verlaten."





Inmiddels was ook de brandweerzone Rivierenland ter plaatse geroepen. Zij drongen het gebouw binnen met perslucht. "Samen met techniekers werden de leidingen afgesloten", klinkt het bij de hulpdiensten. "Nadien werd het gebouw ontlucht." De brandweer kreeg de situatie zeer snel onder controle. Ammoniak wordt in brouwerij gebruikt om het bier tijdens het brouwproces opnieuw af te koelen. "Er is nooit gevaar geweest voor de omgeving", meldt de brandweerzone Rivierenland nog. In de brouwerij zelf werden naar verluidt wel enkele arbeiders geëvacueerd. Nadat de situatie volledig onder controle was, mochten zij opnieuw naar binnen en kon er worden verder gewerkt. (TVDZM)