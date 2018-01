Als Hollywoodsterren onthaald 30 januari 2018

Met de nodige toeters en bellen arriveerden de leerlingen van het Puurse Sint-Jan Berchmansinstituut gisteravond aan cultuurcentrum De Kollebloem. Daar werd de rode loper uitgerold voor de intussen achtste editie van het Puurse kortfilmfestival. "Ook dit jaar weer werkten de leerlingen van het zesde jaar humane wetenschappen in groepjes aan een kortfilm van exact één minuut. Dit jaar is het thema 'Infinity', onze studenten gaven allemaal een eigen invulling aan van wat voor hen 'superhelden' zijn", zegt leerkracht Pieter Lameire. "Maandag organiseerden we de grote voorstelling voor jury en publiek. De filmploegen arriveerden zoals bij een Oscar-uitreiking, in de mooiste kleren en met originele wagens. Ze werden ontvangen door Dina Tersago, oud-leerlinge van onze school. In de Theaterzaal werden alle filmpjes vertoond, na de pauze werden de prijzen uitgedeeld: de Gouden minuut van de jury, de Gouden minuut van het publiek en de Zilveren minuut van de jury voor beste totaalpresentatie." (EDT)