Alice wordt 101 en kiest lievelingsmenu Els Dalemans

13 december 2018

17u53 0 Puurs Woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs viert groot feest. Bewoonster Alice Desaeger blaast op 16 december 101 kaarsjes uit, een bijzondere verjaardag die niet onopgemerkt voorbij kan gaan. Donderdag werd Alice al een eerste keer in de watten gelegd: zij mocht haar favoriete menu samenstellen.

“We vroegen Alice naar haar lievelingseten: ze vindt een ouderwetse tomatensoep met mergpijp de beste soep die er bestaat. Als hoofdgerecht koos ze voor echte Belgische kost: vol-au vent met frietjes en een witloofslaatje, en natuurlijk mocht ook het traditionele ‘koekske’ bij de vol-au vent niet ontbreken. Afsluiten deden we met apfelstrudel, een bolletje vanille-ijs en slagroom”, zegt coördinator animatie Liesbeth Vanhee.

“Alice wordt ook vrijdag gevierd met een receptie voor alle bewoners van ons woonzorgcentrum en de familie van Alice. Het gemeentebestuur komt haar feliciteren en geschenken overhandigen van het koningshuis. Vorig jaar vierden we Alice haar eeuwfeest door een oproep te lanceren en zo 100 verjaardagskaarten te verzamelen, ook haar familie en vrienden gaven toen een groot feest.”

Alice Desaeger werd geboren in de Puurse deelgemeente Breendonk in 1917, in een gezin met 1 broer en 4 zussen. Samen met haar echtgenoot kreeg ze 5 kinderen: 3 zonen en 2 dochters. Alice verhuisde in 2014 naar de afdeling Lavendel van het woonzorgcentrum in Puurs.