72 bestuurders moeten blazen

De lokale politiezone van Klein-Brabant heeft 72 autobestuurders gecontroleerd. Ze moesten allemaal een ademtest afleggen. Een van de bestuurders blies alarm. Hij moest zijn rijbewijs voor drie uur inleveren. Binnenkort mag hij nog een proces-verbaal en geldboete in zijn brievenbus verwachten. Verder trok de politie nog het rijbewijs van een andere autobestuurder voor zes uur in. Binnenkort mag die bestuurder het gaan uitleggen aan de politierechter. Tot slot werd er nog een auto in beslag genomen omdat de wagen niet verzekerd was en niet orde bleek te zijn met de technische keuring. Een persoon kreeg ook nog een proces-verbaal omdat hij zijn veiligheidsgordel niet droeg. Hij mocht zijn boete meteen betalen. (TVDZM)