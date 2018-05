55 kilometer per uur te snel op N17 30 mei 2018

02u38 0

Op de Provinciale Weg (N17) in Sint-Amands heeft de politiezone van Klein-Brabant een autobestuurder geflitst aan 125 kilometer per uur. Op die baan is een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. De man reed dus maar liefst 55 kilometer per uur te snel. "Binnenkort mag hij het gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen", meldt de politiezone. De man riskeert naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. De politie van Klein-Brabant controleerde niet enkel langs de N17 in Sint-Amands. Ook in Bornem en in Puurs stond de politie langs de rijbaan. In totaal werden 1.953 auto's gecontroleerd. Naast de hardrijder op de N17, werden er nog 180 anderen geflitst. (TVDZM)