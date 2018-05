30.000 euro om weide te draineren LANDSCHAPSPARK KAMPT MET WATEROVERLAST ELS DALEMANS

09 mei 2018

02u43 0 Puurs De evenementenweide van het Landschapspark in Puurs kampt met wateroverlast. "Zelfs bij mooi weer staan overal plassen, de natuurlijke afwatering in het gebied is verstoord", zegt Jan Van Camp (N-VA). CD&V wil het probleem oplossen met een drainagesysteem van zo'n 30.000 euro.

Het nieuwe landschapspark wordt aangelegd tussen het JOC WIJland en Fort Liezele, en moet tegen het grote feestweekend op 23 en 24 juni afgewerkt zijn. "De voorbije maanden werd heel wat grond verzet in het gebied, dat vroeger uit weilanden bestond. De aannemer groef een geul uit voor het water en achteraan kwam een heuvel om een grote evenementenweide te creëren. Door met zware machines in het park te werken, de bodem om te woelen en delen te verharden is de natuurlijke afwatering verstoord", zegt Van Camp.





Openingsweekend

"Vooral de zone van de evenementenweide staat vol plassen, zelfs terwijl het in april amper geregend heeft en het al dagenlang erg warm is. Om te vermijden dat de bezoekers tijdens het openingsweekend met natte voeten naar huis moeten, zoekt de gemeente Puurs nu snel nog een bedrijf dat een drainagesysteem wil plaatsen. Voor het volledige gebied van ruim 10.000m² gaat het om een kost van 29.500 euro. Niet toevallig ligt dat bedrag nét onder de grens van de 30.000 euro die het schepencollege zonder goedkeuring van de gemeenteraad mag spenderen."





"Het klopt dat deze werken niet voorzien waren in het initiële plan van het Landschapspark", reageert bevoegd schepen Yvo Van Damme (CD&V). "Het gaat om een inschattingsfout van het studiebureau. In het gebied werd heel wat grond verzet, waaronder ook klei. Die kleigrond is deels op de evenementenweide terecht gekomen -die een niveau lager ligt- en het water dringt sindsdien niet goed meer in de grond. Ook werd een gracht verlegd, die dwars door de evenementenweide liep. Je weet nooit goed op voorhand hoe de ondergrond op zulke ingrepen reageert."





"Het is spijtig dat we dit euvel nu pas ontdekken, maar het belangrijkste is vooral dat het probleem opgelost wordt. Mensen met kennis van zaken garanderen ons dat het drainagesysteem zal werken, en de voorziene 29.500 euro is het maximumbedrag dat we na onderhandeling graag nog kleiner zien. Uiteindelijk is deze som maar een kleine meerkost op de totale prijs van het project (goed voor zo'n 2 miljoen euro, nvdr). We kozen voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking om zo snel en vlot mogelijk te kunnen werken. De weide moet niet enkel droog zijn tijdens het grote openingsweekend, we willen alles in orde hebben voor de evenementen in het gebied de komende zomermaanden."