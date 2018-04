238 hardrijders lopen tegen de lamp 18 april 2018

Bij verschillende snelheidscontroles in de drie gemeenten van de politiezone Klein-Brabant zijn 238 hardrijders betrapt.





In totaal werden er 1.695 autobestuurders gecontroleerd. De politie hield onder meer controles op de N16 en de Weertstraat in Bornem, de Hof-ten-Bergmaan, Dendermondsesteenweg en de Provincielaan in Puurs en langs de Provincialeweg, de Doeekensstraat en Keten in Sint-Amands.





(TVDZM)