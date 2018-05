19 dakspanten van elk 4 ton BOUW POP-UPTHEATER VAN STUDIO 100 IS WERELDPRIMEUR ELS DALEMANS

02u57 0 Puurs Er wordt druk gewerkt op de site van Studio 100 langsheen de A12 in Puurs. Maar liefst 19 spanten van elk 4 ton zwaar gaan er sinds gisteren de lucht in, om het dak te creëren van het nieuwe pop-up-theater voor de musical 40-45. "Dit wordt de grootste autonome overspanning wereldwijd in een tijdelijke constructie", klinkt het.

"Bij de musical 14-18 moesten we bij de uitwerking van onze show rekening houden met de beperkingen van de Nekkerhal in Mechelen. In aanloop naar 40-45 vroeg ik Studio 100 om mij letterlijk meer vrijheid en ruimte te geven. Waar anderen mij mogelijk zouden uitlachen met zulkse grote plannen, kreeg ik bij Studio 100 meteen groen licht", zegt Frank Van Laecke, die regie en script van 40-45 voor zijn rekening neemt. "Ik speelde met het idee om 8 beweegbare tribunes rondom het speelvlak te laten bewegen, in combinatie met 8 beweegbare LED-schermen. Om dit mogelijk te maken, hadden we echter een vrije ruimte nodig van 70 op 70 meter. In alle bestaande zalen stond wel ergens een paal in de weg, daarop besloot Studio 100 dit pop-up-theater - met de grootste autonome overspanning wereldwijd in een tijdelijke constructie - zélf te bouwen."





Eén per dag

Op de site in Puurs werden eerder al de nodige grondwerken uitgevoerd, donderdag ging het plaatsen van de spanten van start. "De 19 onderdelen zijn elk 70 meter lang en 4 ton zwaar. De spanten worden ter plaatse gemonteerd, want zijn simpelweg te groot om in één stuk vervoerd te worden", zegt Jan Pieter Boodts van Studio 100. "Daarna worden ze tot op een hoogte van 20 meter getild en gemonteerd, waarna alles meermaals wordt gecontroleerd. Met een snelheid van één onderdeel per dag, zal deze opbouw zo'n drie weken tijd in beslag nemen. Daarna wordt het geheel winddicht gemaakt, volledig geïsoleerd... Onderaan de spanten wordt al het licht- en geluidsmateriaal gehangen, wat ook nog eens zoveel ton weegt. De zaal wordt daarna ingericht met rijdende tribunes en LED-walls, waarvoor heel specifieke veiligheidsprocedures werden uitgewerkt. Publiek dat zelf beweegt in de zaal, vindt immers niet meteen de in- en uitgang weer terug. Op elke tribune zal daarom iemand meerijden die de noodstop kan bedienen, en we voorzien aan alle zijden van de zaal nooduitgangen. Uit onze simulatie blijkt dat een volle zaal op 4 minuten ontruimd kan zijn."





Het publiek zit duidelijk al te wachten op de voorstellingen van 40-45: op dit moment zijn er al meer dan 150.000 tickets verkocht. "De muziek is zo goed als afgewerkt, en ook het script ligt klaar voor onze repetities. Die vinden nog tot in augustus plaats in Schelle, daarna verhuist iedereen naar Puurs. De grote première vindt plaats op 7 oktober 2018."