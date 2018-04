130 kandidaten voor Pfizer, maar slechts één vrouw 23 april 2018

Geneesmiddelenproducent Pfizer in Puurs ging zaterdag met een jobdag op zoek naar 250 nieuwe werknemers. 130 kandidaten meldden zich aan. Zij namen deel aan een speeddate en konden een bezoek brengen aan de productielijnen. Opvallend: het waren allemaal mannen, op één na. "De verdeling man/vrouw is nochtans redelijk goed bij Pfizer", aldus communicatieverantwoordelijke Lotte Verlackt. Pfizer is vooral op zoek naar technische profielen: geïnteresseerden met diploma's als elektromechanica, onderhoudstechniek of automatisatie. Van alle kandidaten zal vermoedelijk 1 op 4 een contract aangeboden krijgen. Op dit moment zijn al 2.200 mensen bij Pfizer aan de slag. (WVK)