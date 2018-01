13 bestuurders krijgen pv 24 januari 2018

02u37 0

De lokale politie van Klein-Brabant heeft in Puurs een verkeerscontrole gehouden in de Olmstraat. Het controleerde autobestuurders op het respecteren van een toegangsverbod. Maar liefst dertien autobestuurders negeerden dat uiteindelijk. Ze zullen een proces-verbaal in hun brievenbus krijgen. Ook in de Coolhelmveldstraat en in Kalfortdorp werden dergelijke controles uitgevoerd. "Hier werden twee inbreuken vastgesteld", besluit de politiezone. (TVDZM)