118 auto's geflitst in zone vijftig

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft na snelheidscontroles in zone dertig, nu snelheidscontroles gehouden in zone vijftig. Dit onder meer in de Moerplas en Pullaarsteenweg in Puurs en langs de Puursesteenweg en Hingensesteenweg in Bornem. In totaal werden er 1.034 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. 118 ervan reden te snel. Ze mogen een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten. De snelheidscontroles gebeurden in het kader van het verkeersveiligheidsplan van de politiezone. (TVDZM)