'Zomer van Puurs-Sint-Amands' belooft topeditie te worden 28 maart 2018

Puurs-Sint-Amands wordt pas vanaf 2019 één gemeente, maar deze zomer al vinden in alle deelgemeenten gratis optredens plaats onder de noemer 'De zomer van Puurs-Sint-Amands'.





"We hopen dat de inwoners van onze verschillende leefgemeenschappen van deze activiteiten gebruik maken om eens bij elkaar langs te gaan en mekaar zo beter te leren kennen", klinkt het. "Starten doen we met de opening van het Landschapspark met Theater Tol op 23 juni. Op 7 juli verwelkomt Ruisbroek de schlagertopper Willy Sommers, op 14 juli krijgt Oppuurs Laura Tesoro over de vloer. Coco Jr. wordt op 28 juli in Breendonk verwacht, op 4 augustus staat Guido Belcanto op het podium in Lippelo. Liezelenaars mogen zich op 18 augustus schrap zetten voor 't Hof van Commerce, de line-up van Kalifiësta in Kalfort op 1 september houden we nog even geheim. Ook wie tijdens het Kaaifeest op 2 september op het podium staat, verklappen we nog niet. Naar aanleiding van het WK voetbal plannen we bovendien een groot scherm op het Dorpshart."





