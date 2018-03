"Zo veel steun. Puurs is écht een topgemeente" MAMA EN DOCHTER MET KANKER KRIJGEN BENEFIET NA BRAND ANTOON VERBEECK

19 maart 2018

02u35 0 Puurs In het Jeugdontmoetingscentrum WIJland werd er gisteren een benefiet georganiseerd voor Karin Claes en haar dochter Jana Geerts (15). Begin februari ging een deel van hun woning in de Guido Gezellelaan in vlammen op. Een zoveelste domper voor Karin en Jana, die al 3 jaar vecht tegen leukemie.

"Jana en Karin hadden en hebben al problemen genoeg. We willen met deze benefiet hen vooral de brand doen vergeten", vertelt Patricia Hoogstijn. Als buurvrouw van Jana en Karin maakte ze de brand van dichtbij mee. "Ik heb hen die bewuste avond mee uit hun woning geholpen. Ze zijn heel veel herinneringen kwijtgeraakt in de vlammen. Er zijn de laatste weken verschillende acties opgezet, maar die waren voornamelijk voor Jana bedoeld. Deze benefiet is zowel voor moeder als dochter. De opbrengst van deze speel- en familienamiddag kunnen Karin en Jana investeren in de heropbouw van hun woonst. Ik ben uiteraard eerst hun goedkeuring gaan vragen."





Telefoon burgemeester

Jana en Karin waren zelf afwezig op de benefiet. "De griep is in het land en ik kan het dan echt niet maken om met Jana tussen het volk te gaan zitten. Dat is een te groot risico", vertelt Karin, die lovend is voor haar buurvrouw en de benefiet.





"Dit is echt een topgemeente. De steun die we hier krijgen van de gemeenschap is hartverwarmend. Een dag na de brand kregen we ook een telefoontje van de burgemeester om te horen hoe het met ons was gesteld en het gemeentebestuur gaf ook zijn zegen aan de benefiet."





Stamceltransplantatie

"Toch blijft het emotioneel zwaar. Het is nog onzeker of Jana in aanmerking komt voor een stamceltransplantatie, die in april van start zou gaan. De laatste weken is ze moeilijk te been en dien ik haar altijd te ondersteunen. De brand kwam hard aan, maar uiteindelijk gaat het maar om materiaal dat is verloren gegaan. Verwaarloosbaar tegenover hetgeen mijn dochter nu moet meemaken." Moeder en dochter zijn ondertussen opnieuw verhuisd naar hun woonst langs de Guido Gezellelaan. "We hebben drie weken bij mijn ex-schoonouders verbleven en een week in Gent, voor een behandeling van Jana. Er zijn wel al plannen om de bovenste verdieping op te lappen maar momenteel slapen, eten en leven we in onze living, wat voor de brand ook al het geval was. Hopelijk krijgen we groen licht voor de transplantatie. Die zou twee maanden duren, wat ons de tijd geeft om het huis opnieuw te laten herstellen. Daarna kunnen we hopelijk de draad van ons leven weer oppikken."