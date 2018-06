"Ze wilden alles geven voor onze vrijheid" VERZETSBEWEGING 'DE ZWARTE HAND' KRIJGT GEDENKPLAAT ELS DALEMANS

26 juni 2018

02u51 0 Puurs Met een gedenkplaat op de zolder van het gemeentehuis van Puurs wordt, 75 jaar na de feiten, de executie herdacht van 12 leden van verzetsgroep 'De Zwarte Hand'. "Maar liefst 109 jonge mannen werden tijdens WOII aangehouden en naar de concentratiekampen gevoerd. Slechts 37 leden overleefden de gruwel. We moeten hun verhalen blijven vertellen", zegt Tjen Mampaey.

"De Zwarte Hand werd opgericht in 1940 en was hiermee één van de eerste verzetsgroepen van België. De leden waren vooral afkomstig uit Klein-Brabant en de Rupelstreek, de meesten waren 20 tot 25 jaar oud en de jongste amper 15", zegt Mampaey. "De Zwarte Hand werkte eerst vanuit de kerk van Tisselt met steun van de pastoor, maar later werd het gemeentehuis van Puurs het hoofdkwartier."





Zolder

"Twee leden, Emiel De Cat en Clement Dielis, werkten daar immers. Zij verzonnen als dekmantel de organisatie van kunsttentoonstellingen op zolder, en konden zo achter de rug van de burgemeester om met een geheime zender radioberichten versturen naar Londen, pamfletten maken, er besprekingen houden. Maar in oktober 1941 al liep het mis: de Zwarte Hand werd ontmaskerd en 109 van de 111 leden werden aangehouden. Slechts 37 overleefden de concentratiekampen. De 12 kopstukken van de verzetsgroep, van wie 9 uit Puurs, werden op 7 augustus 1943 gefusilleerd in Duitsland. De nazi's verdroegen het niet dat dit verzet uit de bevolking zelf was gegroeid, en wilden een voorbeeld stellen."





Overlevenden

"Als leerkracht in het zesde leerjaar nodigde ik één van de overlevenden - Lucien De Geyter - jaarlijks uit om mijn leerlingen toe te spreken. De kinderen hingen telkens aan zijn lippen, en ik wist: dit verhaal moet ik uitschrijven. Zo is 25 jaar geleden het boek 'De Zwarte Hand. Het verzet tegen de nazi's in Klein-Brabant en de Rupelstreek' verschenen. Ik geef sindsdien ook lezingen over De Zwarte Hand, en opmerkelijk: het aantal aanwezigen stijgt elk jaar. De nabestaanden van de leden - nu is er nog slechts één in leven, Florent De Boeck (95) - gaan stilaan ook op zoek naar informatie. Vroeger werd er thuis niet over WOII gepraat, die herinneringen waren te pijnlijk. Omdat de vraagt blijft groeien, verschijnt er eind augustus een herziene editie van mijn boek dat ik aanvulde met een reeks nieuwe gegevens."





Moed

"Het verhaal van De Zwarte Hand is belangrijk omdat het gaat om een groep van jonge mensen van eenvoudige komaf, die alles wilden geven voor onze vrijheid. Die moed mogen we nooit vergeten."





De boekvoorstelling vindt plaats op 29 augustus om 19.30u in de Sint-Jan- de-Doperkerk in Tisselt, een plaats reserveren is noodzakelijk en kan via tjen.mampaey@skynet.be.