"Ze hebben al genoeg afgezien" BUURVROUW ORGANISEERT BENEFIET VOOR MOEDER EN DOCHTER NA VERSCHRIKKELIJKE BRAND ELS DALEMANS

20 februari 2018

02u44 0 Puurs Buren en vrienden slaan de handen in elkaar om een benefiet te organiseren voor Karin Claes en haar dochter Jana Geerts. Een felle woningbrand

verwoestte 2 weken geleden de bovenverdieping van hun huis in Puurs. "Jana vecht al 3 jaar tegen kanker, deze tegenslag komt daar bovenop. Wij willen Karin en Jana daarom financieel steunen", zegt buurvrouw Patricia Hoogstijn.





In de nacht van zondag 4 op maandag 5 februari ontstond er brand op de bovenverdieping van het huis van het gezin Claes in de Guido Gezellelaan in Puurs. Moeder en dochter zaten beneden televisie te kijken en zijn ongedeerd, maar de ravage op de eerste verdieping en op zolder zijn groot. "Karin en Jana hadden net de kamers boven helemaal laten renoveren, en amper enkele uren vóór de brand uitbrak, hadden ze samen de laatste kadertjes en spullen in Jana's kamer uitgestald. Diezelfde nacht heb ik hen mee naar buiten geholpen, terwijl alles wat nieuw was in lichterlaaie stond. De blik in haar ogen op dat moment vergeet ik nooit meer", zegt buurvrouw Patricia Hoogstijn.





"Karin en Jana zijn al jaren aan het vechten, het zijn twee ongelooflijk sterke madammen. We hebben altijd een fijn contact gehad, maar samen ook al heel wat tranen gelaten. Al langere tijd speelden we daarom met het idee om hen op één of andere manier te steunen, maar dat bleef bij plannen maken. De woningbrand was dé druppel, meteen wist ik: nú moeten we iets doen."





"Het Puurse gemeentebestuur biedt ons het gratis gebruik aan van het JOC Wijland, waar we op 18 maart van 11 tot 17 uur een kindernamiddag organiseren. We krijgen bezoek van een clown, er zullen springkastelen staan, een knutselhoekje, grime en n og zoveel meer. We vragen wat inkom, en vanzelfsprekend zal er heel wat lekkers zijn om te eten en drinken."





Pendelen naar UZ

"Een heleboel vrijwilligers zet mee de schouders onder de organisatie, we zoeken nu vooral nog sponsors die ons financieel willen steunen. De grote kosten voor de heropbouw van de woning van Karin en Jana zal wel gedragen worden door de verzekeringsmaatschappij. Maar wij geven hen graag dit extraatje. Wat de woning van Karin zo typeerde, was de gezelligheid. Wij willen dat ze alles weer mooi kan aankleden, kan afwerken zoals ze vóór de brand zo graag deed. Moeder en dochter hebben al zoveel moeten doorstaan, het mag hen voor één keer iets makkelijker worden gemaakt."





Karin en Jana zelf vechten intussen verder, oprecht blij met alle steun. "Jana verblijft op dit moment weer in het UZ Gent, ik pendel heen en weer omdat ook de afbraakwerken in huis intussen gestart zijn. Maandag ging alles wat verwoest is door het vuur, de container in", zegt Claes. "Op het gelijkvloers valt de schade mee, maar boven moesten we kleerkasten, bedden, kleding, een donsdeken, een televisietoestel en gordijnen weggooien. Alles wat niet stuk is, hangt onder het roet. De medewerkers van de gespecialiseerde firma gaven mij de hoop dat we mogelijk eind deze week weer naar huis kunnen. Maar ook dan zal er nog heel wat moeten gebeuren voor het weer als onze thuis aanvoelt. Dat onze vrienden dit spaarpotje willen aanleggen om ons daarbij te helpen, is hartverwarmend."