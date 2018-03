"We komen hier samen sterker uit" JONG EN OUD ZAMELT GELD IN OP BENEFIET VOOR ZION (17) ELS DALEMANS

16 maart 2018

02u59 0 Puurs Het Duvel Depot in Breendonk (Puurs) was donderdag het decor van de benefiet voor de zwaargewonde Zion van Den Meerschout. De 17-jarige kwam bij een ongeval in november 2017 zwaar ten val, en zal waarschijnlijk nooit meer kunnen stappen. De collega's van zijn vader Toni zamelen nu geld in om de woning van het gezin te verbouwen. "Het zijn zware maanden geweest, maar we gaan hier samen sterker uitkomen."

'Eeuwige optimist' staat er heel terecht te lezen op het T-shirt dat zijn moeder Marjan voor de gelegenheid voor Zion liet maken. De jongen zat donderdag in zijn rolstoel te genieten van de vele mensen en activiteiten op zijn benefiet.





"De grootste verrassing was de rit met een Ford Mustang, mijn absolute droomwagen. Maar ook de goochelaar, de comedyshow, de optredens, de aanwezigheid van mijn klasgenoten en andere vrienden... zijn fantastisch. Ik voel me echt goed en gelukkig", klonk het oprecht.





Meteen klik gemaakt

Zion was op 21 november onderweg naar school in Puurs, toen hij met zijn bromfiets tegen een stilstaande wagen reed. Hij kwam zwaar ten val, bracht twee weken op de afdeling Intensieve Zorgen door en onderging meerdere operaties. Uiteindelijk kreeg hij van de behandelende artsen te horen dat hij zijn onderste ledematen niet meer zal kunnen gebruiken.





"Ik heb een vrij sterk karakter, en heb metéén na de val al een klik gemaakt. Ik ga nu een heel ander leven tegemoet dan ik me had voorgesteld, maar ik lééf nog en dat is het belangrijkste. Mijn eerstvolgende uitdaging is zo snel mogelijk vanuit de revalidatiekliniek naar huis mogen, ik mik op Pasen. Daarna wil ik mijn spieren weer aansterken om terug te gaan klimmen bij klimschool Klimax. Dat doe ik al zeven jaar, en ik wil het ook blijven doen."





Ook vader Toni en moeder Marjan tellen af naar Zions terugkeer naar huis.





"We zijn druk in de weer met de nodige verbouwingswerken: een traplift, een inloopdouche, we wisselen onderling van slaapkamers, ... Het is veel, maar elke keer opnieuw denken we: 'Onze zoon komt terug naar huis, dat geluk hebben vele andere ouders niet'. En daar trekken we ons altijd opnieuw aan op."





Handbike

"We plannen ook de aankoop van een goede rolstoel en handbike, want Zion wil absoluut op eigen houtje naar school kunnen rijden. Omdat de prijzen van al die spullen de pan uitswingen, organiseren de collega's van Toni, die al meer dan 10 jaar bij brouwerij Duvel Moortgat werkt, deze benefiet", klinkt het. "Het was een heel intense dag, en we waren regelmatig verbaasd om naast de bekende gezichten ook mensen te zien die we al lang niet meer gezien hadden. Het doet wat met een mens, want het ongeval en de voorbije maanden hebben ons hele leven overhoop gehaald. Werken, verbouwen, ziekenhuisbezoeken plannen, en we hebben nog twee kinderen die hun portie aandacht verdienen. Pas wanneer Zion terug thuis is, zal er tijd zijn voor een klein beetje rust. Al zullen er vast nog hindernissen volgen voor onze zoon, maar die overwinnen we dan wel weer. Ons gezin is hechter geworden, we gaan hier samen sterker uit komen."





Leerstof bijhouden

Ook de klasgenoten van Zion zakten massaal af naar het Duvel Depot.





"Het nieuws over zijn ongeval kwam hard aan in onze klas. Al op de dienst Intensieve Zorgen ging ik hem bezoeken, en ik probeer sindsdien sowieso elke week langs te gaan. Ook houd ik zijn leerstof en schoolboeken bij, zo kan hij snel weer aansluiten in de klas", zegt Zions beste vriendin Britt Broeckaert. Zijn vrienden vallen in: "Ook wij houden contact, en eens Zion thuis is kan hij weer overal mee naartoe. We zullen de praktische kant wel regelen, maar hij moet en zal deel blijven uitmaken van onze vriendengroep."





Meer over Zion

Toni