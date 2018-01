"Vrijwilligers toonden mij de weg" VLUCHTELINGENWERK KLEIN-BRABANT-WILLEBROEK ORGANISEERT BENEFIET ELS DALEMANS

26 januari 2018

02u41 0 Puurs Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek organiseert nu zaterdag 27 januari een benefietavond. "We willen geld inzamelen om de vluchtelingen die we begeleiden nog beter te helpen", zegt Ludo Segers. Jihad Al Sawan (27) werd geholpen door deze groep vrijwilligers: "Zonder hun hulp was het mij nooit gelukt."

"Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek werd zes maanden geleden opgericht door een groep mensen uit de regio. Zij wilden allemaal op één of andere manier de vele vluchtelingen in onze regio helpen. Het bleek nodig om een beetje structuur in die hulp te brengen: wie kan waar precies voor zorgen, wie heeft contacten bij scholen of de VDAB, wie heeft veel tijd of is een administratief wonder", somt Segers op.





Praktische zaken

"Sowieso zijn wij als vrijwilligers de aanvulling op de professionele begeleiding vanuit de LOI's (Lokale OpvangInitiatieven) die vallen onder de verschillende OCMW's. Wanneer vluchtelingen kunnen vertrekken uit het LOI, helpen wij hen bij allerlei praktische zaken: we helpen hen verhuizen, zoeken samen het nodige meubilair, begeleiden hen bij heel wat administratie, zoeken mee naar werk, naar jeugd- en sportactiviteiten, zorgen voor huiswerkbegeleiding."





"We vormen als groep de link tussen de officiële procedure en de eigenlijke integratie. Het werk zelf doen we gratis, maar we hebben regelmatig wat kosten: soms moet er een verhuiswagen gehuurd worden, heeft iemand een computer nodig voor een opleiding, plots lopen medische kosten. Ook mensen die uitgeprocedeerd zijn en dus nergens nog recht op hebben, komen bij ons terecht. Zij weten niet meteen waar naartoe, hebben dure juridische procedures lopen, en moeten ondertussen ook eten en een onderdak hebben. Alles samen helpen we in deze vier gemeenten met een groep van twintig vrijwilligers tientallen vluchtelingen."





Ook Jihad Al Sawan werd geholpen door Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek. "Ik ben afkomstig uit Palestina maar woonde in Libanon. Een leven opbouwen in de vluchtelingenkampen daar is onmogelijk: Palestijnen worden er op alle vlakken gediscrimineerd: we mogen niet werken, niet gaan en staan waar we willen, niets bezitten, worden voortdurend gecontroleerd."





Huis en job

"Vier jaar geleden kwam ik naar België, en ik verbleef meer dan 3 jaar in het LOI van Puurs. Nu woon ik alleen en werk ik in de keuken van een horecazaak. Ik volgde lessen Nederlands en integratie, en oefen nog regelmatig met de vrijwilligers", zegt Al Sawan.





"Ze hielpen mij ook bij de zoektocht naar een huis en job, ik kan bij hen terecht met administratie waar ik zelf nog maar weinig van snap. Ik ga nu voor mijn rijbewijs, en krijg hiervoor praktijklessen van een vrijwilliger. Zonder deze hulp en steun zou het mij nooit gelukt zijn om hier mijn weg te vinden. Ik help nu zelf ook al af en toe, vooral door te vertalen tussen nieuwkomers en LOI-medewerkers of vrijwilligers. Later wil ik graag meer doen, want enkel zo gaat het ook anderen lukken om hier iets op te bouwen. Mijn dromen zijn eenvoudig: ik zou graag een opleiding tot chef-kok volgen om meer te kunnen doen in de keuken, een eigen gezin stichten, eindelijk vrij zijn."





De benefietavond van Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek vindt plaats op 27 januari vanaf 19 uur in de Krinkelzaal in Ruisbroek-Dorp 30a in Puurs. Op het programma staan binnen- en buitenlandse muziek, verhalen van vluchtelingen, een veiling van waardevolle en kunstvoorwerpen. Wie zelf als vrijwilliger aan de slag wil, kan mailen naar joos.wauters@scarlet.be.