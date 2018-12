“Voor Stef was het te laat, hopelijk kunnen anderen wél gered worden” Familie en vrienden van SuperStef zamelen geld in voor onderzoek naar leukemie Els Dalemans

04 december 2018

12u47 0 Puurs SuperStef, zo heet het fonds waarmee Geert Lauwers en Nancy Cloostermans geld inzamelen voor de UZA Foundation en het onderzoek naar acute leukemie. “We verloren onze 19-jarige zoon Stef in juni 2017, amper acht dagen na de diagnose. Er is dringend nood aan meer budget voor onderzoek rond deze zeldzame ziekte, zodat anderen wél gered kunnen worden.”

“Stef was moe, maar welke student met een blokperiode en examens achter de rug is dat niet? We maakten ons dan ook weinig zorgen, tot die donderdagavond. Stefs huid werd helemaal geel, er was duidelijk iets met zijn lever aan de hand. De huisarts sloeg meteen alarm, en we reden in één ruk door naar het UZA. Daar kreeg Stef alsmaar meer pijn, terwijl de dokters naar de oorzaak zochten. ‘Acute myeloïde leukemie’, klonk het, een zeer zeldzame vorm van de ziekte. Op vrijdag kreeg Stef zijn eerste chemokuur”, vertellen zijn ouders.

“Stef probeerde nog te relativeren: ‘Moeke toch, ik verlaat deze aardbol niet zonder diploma hoor!’ De ernst drong pas echt tot ons door na een gesprek met de artsen. ‘Als Stef vijf dagen haalt, kan het nog keren’, klonk het. Het is niet meer gekeerd: een week na zijn diagnose ging Stef in coma, een dag later moesten we hem loslaten.”

“De weken na zijn dood waren onmenselijk zwaar. We hadden nog niet verwerkt dat onze zoon ziek was, en moesten zijn rouwbrieven al versturen. Meer dan 1.100 mensen woonden de afscheidsplechtigheid bij, het hele dorp brandde een kaars voor Stef. Die warmte heeft ons geholpen, het is de steun van onze vrienden die ons toen -en nu nog steeds- de kracht gaf om door te gaan.”

Maar een jaar later wilden Nancy en Geert méér doen. “De dokters die Stef behandelden, gaven achteraf toe dat Stef eigenlijk al verloren was bij aankomst in het UZA. Ze konden niets doen, omdat acute myeloïde leukemie zo’n zeldzame ziekte is waar nog te weinig onderzoek naar gebeurde. Dat moét anders, daarom zamelen we naar aanleiding van De Warmste Week geld in voor de UZA Foundation. We zijn gestart met de verkoop van snoepzakjes, via tientallen winkels in Kalfort en Puurs. Het gaat hard: we kunnen de bestellingen niet meer bijhouden.”

“Vrienden sprongen meteen mee op de kar. Onze theatervereniging schenkt een deel van de opbrengst van de nieuwste voorstelling, Stefs vrienden organiseren een pannenkoekenbak... Iedereen zoekt een manier om nog ‘iets’ voor Stef te doen. Hij was een sociale vogel die zwaaiend door het dorp fietste, de lijm die zijn vriendenkring samenhield, de enthousiasteling die altijd wel iets organiseerde... De naam van ons fonds -SuperStef- werd ook bedacht door zijn vrienden. Zij organiseerden een fuif rond superhelden, en kwamen ons vragen of Stef symbool mocht staan. De levensgrote figuur die zij toen knutselden, is nu het logo van SuperStef.”

Facebook: SuperStef en www.uzafoundation.be

Meer over Stef

gezondheid

ziekten

kanker

samenleving