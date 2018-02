"Slechte ontvangst kost mij klanten" ZAAKVOERDER BEDRIJF BEKLAAGT OVERSTAP NAAR PROXIMUS ANTOON VERBEECK

14 februari 2018

02u38 0 Puurs Marc Cloots van het gelijknamige verwarmings- en sanitair bedrijf uit Ruisbroek is sinds zijn overstap naar Proximus, eind vorige maand, slecht bereikbaar en ziet daardoor opdrachten door zijn neus geboord. Marc nam al meerdere malen contact op met Proximus maar weet nog steeds niet wanneer het probleem wordt opgelost. "Voor dringende oproepen kunnen de klanten mij niet meer bereiken. Dit is een ramp voor mijn bedrijf", klinkt het.

Marc besloot op 23 januari de overstap te maken naar Proximus, omdat hij in het verleden bij momenten slecht te bereiken was via het vaste nummer van zijn bedrijf, dat is doorgeschakeld naar zijn mobiele telefoon. Maar sinds hij van provider veranderd is, is de situatie nog verslechterd. "Ik krijg vaak uren na een oproep de melding dat ik werd gebeld. Wanneer de mensen mij toch te pakken krijgen, is de lijn heel slecht. Bij mijn vorige provider gebeurde dat sporadisch, nu is het constant. Het is er alleen maar erger op geworden", legt Marc uit. "Ik heb Proximus al meerdere malen gebeld om te vragen of ze het euvel kunnen oplossen, maar daar kan niemand me een deftige uitleg geven. Ik word er steeds doorgeschakeld en moet telkens mijn probleem opnieuw uitleggen. Toen ik begin deze maand toch een telefoontje van Proximus kreeg met het goede nieuws dat ze een ploeg zouden sturen, kreeg ik niet veel later de melding dat de opdracht werd geannuleerd. Je zou er gek van worden."





5.000 euro weg

"Dat klanten mij niet of zeer slecht kunnen bereiken, is voor mijn bedrijf een ramp. Ik verdien namelijk mijn brood met dringende oproepen. Mensen die met hun verwarming- of ventilatiesysteem in de problemen zitten, kunnen me bellen voor een snelle interventie. Wie me niet aan de lijn krijgt, belt dus gewoon naar een ander bedrijf. Vorige week maakte ik het nog mee. Ik kreeg via mijn mobiele telefoon pas 's avonds de melding dat ik een gemiste oproep had, ook al had de klant al in de loop van de dag gebeld. Ondertussen had die natuurlijk een ander bedrijf ingeschakeld voor zijn verwarmingsketel, die er de brui aan had gegeven. Een opdracht van 5.000 euro werd zo door mijn neus geboord."





"Pas in april hulp"

Marc ziet nu nog maar twee mogelijke oplossingen: bij een andere provider aankloppen of geduldig zijn met Proximus. "Opnieuw overstappen naar een andere provider, kost me ook tijd. Blijkbaar kan het snel opgelost worden met een extender, een apparaat dat mijn signaal versterkt. De binneninstallatie zou daar eerst voor in orde moeten zijn en Proximus zou een ploeg moeten sturen. Ik heb nu via hun technische dienst vernomen dat mijn dossier opnieuw moet worden opgestart en ze pas in april iemand kunnen sturen, maar dat werd met nog niet door hun klantendienst bevestigd. Ik zit met veel vraagtekens en ondertussen loop ik inkomsten mis." Proximus heeft begrip voor het ongemak. "Voor de vaste lijn moet er een technicus ter plaatse komen om na te gaan of de kabelinfrastructuur correct werd geïnstalleerd", reageert Fabrice Gansbeke, communicatieverantwoordelijke van Proximus. "In functie van de bevindingen van de technicus, zullen we alles in het werk stellen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen, maar over de precieze planning van de interventie door de technicus heb ik nog niet de nodige informatie ontvangen."