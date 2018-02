'Paus' maakt lied en videoclip voor huwelijksaanzoek (en ze zei 'ja!') 22 februari 2018

02u38 0 Puurs Johannes 'Paus' De prins (36) uit Puurs verraste zijn vriendin Katia met een wel erg origineel huwelijksaanzoek. De muzikant schreef zelf het raplied 'In de sterren', en maakte meteen de bijhorende videoclip. Katia zei 'ja'.

"Rappen was als tiener al mijn passie, en omwille van mijn voornaam noemde men mij al snel 'Paus'. Maar toen ik tien jaar geleden mijn vriendin leerde kennen, koos ik voor het klassieke leventje met 'huisje tuintje kindjes'. Muziek hoorde daar niet meer bij, al vroeg mijn vriendin regelmatig of ik toch niet speciaal voor haar een lied wou schrijven. Ik wimpelde haar altijd af", zegt De prins.





Familie en vrienden

"Over trouwen werd ook al langer gepraat, ik heb tijdens een etentje zelfs al een huwelijksaanzoek gedaan. Maar we bleven het maar uitstellen, tot ik samen met mijn vriend Saïd Aghassaiy -beter bekend als rapper Pita- dit idee kreeg. In amper een half uur schreef ik de tekst waarmee ik mijn vriendin op een originele manier ten huwelijk kon vragen. We doken de studio in en besloten dat er meteen ook een clip gemaakt moest worden. Ik trommelde vrienden, familie en collega's op om te figureren. Gelukkig praatte niemand zijn mond voorbij. Katia was door het dolle heen met het resultaat, en heeft zwaar geëmotioneerd 'ja' gezegd. Deze zomer stappen we in het huwelijksbootje."





Maar er is meer: Paus schreef intussen nog nieuwe nummers. "Ik ben me altijd 'artiest' blijven voelen, ook al lag mijn muziek tien jaar stil en dacht ik dat het een afgesloten hoofdstuk was. Ik werk nu samen met Pita, en we zullen zien wat de toekomst brengt."





www.youtube.com: Paus - In de sterren (EDT)