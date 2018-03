"Op het podium voel ik me thuis" OOK LOKALE JONGEREN WILLEN 'TUUR' SPELEN IN MUSICAL 40-45 ELS DALEMANS

08 maart 2018

02u38 0 Puurs Een dertigtal jongens zakten gisterenmiddag af naar de site van Studio 100 in Puurs, voor de audities voor het voor het personage 'Tuur' in de spektakelmusical 40-45. Op het terrein gingen intussen de grondwerken voor de bouw van de grote

musicalhal van start. Ook de kaartenverkoop loopt als een trein.





"Uit een heleboel YouTube-inzendingen selecteerden we dertig kandidaten tussen 8 en 13 jaar oud. Zij werden woensdag in Puurs verwacht voor een kleine spelscéne en om het nummer 'Het Verzet' uit de musical te zingen", zegt Jan Pieter Boodts van Studio 100. "Eén van de grotere rollen in de musical 40-45 wordt die van Tuur, een weeskindje van tien jaar oud dat bij het verzet wil gaan."





Allereerste keer

De kandidaten zongen en acteerden woensdag de pannen van het dak, onder hen ook heel wat jongens uit de regio Mechelen. Rube Dons (11) uit Berlaar heeft al wat ervaring. "Ik nam al aan meerdere audities deel, en speelde één van de dwergen in de musical Sneeuwwitje. Het acteren gaat mij iets beter af dan zingen, de concurrentie is vandaag ook heel groot. Maar ik heb weinig zenuwen, als ik op een podium kan staan, voel ik mij goed. Toch wil ik later een andere richting uit, ik word professor in kankeronderzoek. Maar misschien wel eentje die in zijn vrije tijd toneel speelt."





Voor Thibeau Pulinx (10) uit Rijmenam was het de allereerste auditie. "Ik volg musicallessen, daarom wou ik graag aan zo'n grote productie meewerken. Al ben ik nu wel een beetje zenuwachtig, de andere jongens zijn heel goed en ik ben bang om vals te zingen. Maar ik zal moeten doorbijten, het is tenslotte mijn droom om later acteur te worden."





Wie ook acteur wil worden, is Frits De Ruyter (10) uit Hombeek: "Ik speelde al in twee musicals mee - 14-18 en Belle en het Beest - én in een kortfilm. Ik heb dus wel wat ervaring, maar toch nog steeds zenuwen. Gelukkig voel ik die stress vooral tijdens de audities, eens ik tijdens de voorstellingen op het podium sta kan ik weer genieten. Ooit hoop ik te kunnen spelen zoals Jelle Cleymans of Jan Schepens, niet toevallig ook twee grote namen uit de musicalwereld."





Filip en Mathilde

Ralph Van Acker (11) uit Duffel stond ook op het podium van 14-15. "Ik denk dat ik wel honderd voorstellingen heb gespeeld! Het spannendste moment van die reeks was voor mij toen koning Filip en koningin Mathilde naar de musical kwamen kijken. Net zoals toen ben ik ook nu weer wat nerveus, omdat we hier allemaal voor dezelfde rol gaan. Eens ik weet waar ik aan toe ben, word ik weer rustig."





Die rust is nog niet voor meteen, want de jury nam woensdag nog geen beslissing.





"Het overleg over wie zal geselecteerd worden als 'Tuur', dé sprekende kinderrol van onze musical, is nog aan de gang. Sowieso zullen we met meer jongeren werken, want we plannen intussen heel wat voorstellingen", zegt Boodts. "De kaarten vliégen de deur uit, we tellen al 120.000 verkochte tickets en kondigden net onze eerste verlenging aan. Dat het zo'n vaart loopt, met nog maanden te gaan voor onze eerste voorstelling, is uitzonderlijk."