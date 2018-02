"Ooit zal Zion weer klimmen" DUVEL-WERKNEMERS HOUDEN BENEFIET VOOR ZOON COLLEGA ELS DALEMANS

27 februari 2018

02u33 0 Puurs De Duvel-collega's van de vader van de zwaargewonde Zion van Den Meerrschout uit Breendonk organiseren een benefiet om het getroffen gezin te steunen. De 17-jarige zal na een zwaar ongeval vorig jaar waarschijnlijk nooit meer kunnen stappen. "We zijn daarom volop onze woning aan het verbouwen. Deze steun doet ons énorm veel deugd", zegt vader Toni.

"Zion was op 21 november onderweg naar school in Puurs, toen hij met zijn bromfiets tegen een stilstaande wagen is gereden. Onze zoon kwam zwaar ten val, hij had meerdere breuken en vooral erg zware kwetsuren aan zijn rug. Zion bracht wel twee weken op de afdeling Intensieve Zorgen door, en onderging meerdere operaties. Uiteindelijk kregen we van de behandelende artsen te horen dat hij blijvende letsels zou overhouden, en dat we er ons bij moeten neerleggen dat Zion zijn onderste ledematen niet meer zal kunnen gebruiken", zegt Van Den Meersrchout.





3 maand in ziekenhuis

"Dat nieuws verandert alles aan Zions leven en toekomst. Hij studeert voor onderhoudstechnieker, maar moet die job uit zijn hoofd zetten. Samen met zijn school bekijken we de mogelijkheden, om bijvoorbeeld over te schakelen naar een zittend beroep zoals programmeren of technisch tekenen. Ook zijn vrienden mist Zion na drie maanden in het ziekenhuis enorm, al komen zij regelmatig eens op bezoek. Toch laat hij de moed niet zakken, hij revalideert nu al enkele weken en maakt een énorme vooruitgang. Zijn herstel gaat sneller dan de dokters dachten, ze moeten hem zelfs een beetje afremmen zodat hij zich niet forceert", klinkt het.





"Altijd in de weer"

"Maar dat typeert dan weer mijn zoon, en eigenlijk ook de rest van het gezin. Wij zijn altijd in de weer, zo was Zion klimmer en jeugdtrainer bij klimschool Klimax in Breendonk. Hij heeft al gezworen dat hij ooit weer zàl klimmen, op welke manier dan ook. Ook mijn vrouw en ikzelf steken graag de handen uit de mouwen: als kookouders van de lokale Chirogroep, bij de ouderraad van de basisschool. Net daarom besloten mijn collega's om nu iets voor ons te doen." Dat wordt een benefiet, op donderdag 15 maart in het Duvel Depot, het bezoekerscentrum van de bekende brouwerij waar Van Den Meerrschout al meer dan tien jaar werkt. "Enkele collega's zijn druk in de weer met de organisatie: er zal eten en drank zijn, optredens van onder onder andere Duvel-medewerkers en stand-upcomedy. Het evenement wordt op een weekdag georganiseerd, zodat ook de schoolgenoten van Zion aanwezig kunnen zijn. Mijn zoon zelf zal natuurlijk óók van de partij zijn, hij kijkt er nu al enorm hard naar uit."





Verzekeringsdiscussie

De opbrengst van de benefiet wordt gebruikt om de familiewoning aan te passen. "Verzekeringsmaatschappijen en bevoegde instanties discussiëren druk over wie wat eventueel zou kunnen betalen. Wij hopen intussen dat Zion gewoon snel naar huis kan komen, en lieten daarom al een traplift installeren in onze bel-etage. Ook de badkamer gaan we nog aanpassen, met een inloopdouche. De slaapkamers zijn we onderling aan het wisselen, zodat Zion het grootste exemplaar kan gebruiken en meer ruimte krijgt om te manoeuvreren. Ook voor zijn verplaatsingen zoeken we een oplossing. Mijn zoon wil daar heel zelfstandig in blijven, daarom onderzoeken we de aankoop van een goede rolstoel en handbike. De prijskaartjes van al die spullen, doen een mens duizelen. Net daarom willen mijn collega's helpen door deze benefiet te organiseren. Het voelt een beetje vreemd aan, maar tegelijk heel warm. Het doet deugd om zoveel steun te krijgen, te voelen dat de solidariteit in ons dorp zo groot is."





Benefiet voor Zion, op donderdag 15 maart van 14 uur tot middernacht in het Bezoekerscentrum van brouwerij Duvel Moortgat in Breendonk-Puurs.