'Nacht van de Nostalgie' in nieuwe fuifzaal Ter Dilft Els Dalemans

06 november 2018

De vernieuwde fuifzaal van het Bornemse cultuurcentrum Ter Dilft is op zaterdag 24 november het decor van de ‘Nacht van de Nostalgie 3.0'. Op de affiche staan stevige namen als de Bornemse band Lesco, de feestbeesten van Les Truttes en DJ’s Pipse, Bart en His Masters Noise.

“Tijdens deze achtste editie van de ‘Nacht van de Nostalgie’ gaan we opnieuw voor hetzelfde succesvolle concept: muziek van de eighties, nineties en ook een beetje the millies”, zegt mede-organisator Christophe Van Laer. “Onze eerste zes edities vonden plaats in de iconische zaal ‘Acide Carbonique’, die ondertussen verdwenen is. Vorig jaar weken we uit naar een leegstaande hal in de industriezone, waar we meteen meer plaats hadden om de toestroom op te vangen. Die drukte was voor ons het bewijs dat de ‘Nacht van de Nostalgie’ aanslaat, en we op zoek mochten naar een grotere locatie. Dat is nu CC Ter Dilft geworden.”

