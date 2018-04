"Mensen zijn voeling met natuur kwijt" ADVOCATE WORDT HERBORISTE EN RICHT 'DEN HEXENKETEL' OP ELS DALEMANS

27 april 2018

02u42 0 Puurs Den Hexenketel, zo heet het nieuwe project van advocate en voormalig senator Inge Faes. De Puurse volgde een opleiding tot herboriste en richtte op een stukje landbouwgrond een open boomgaard in. "We zijn de voeling met de natuur kwijt", klinkt het.

"De wereld wordt alsmaar hectischer en de technologie legt ons ook op dat alles sneller en flitsender moet gaan. Enkele jaren geleden ging ik echter op de rem staan", begint Faes haar verhaal. "We erfden een stukje landbouwgrond van mijn vader en besloten er een boomgaard van te maken. Plots zaten we dus met een overvloed aan appels, ik contacteerde de lokale school en de kinderen amuseerden zich rot met het plukken van het fruit. We lieten de oogst persen en konden zo ons eigen appelsap schenken. De bijen die zorgden voor de bestuiving, produceerden meteen ook heel wat honing. En de 50 kippen die tussen de bomen rondscharrelen om alles netjes te houden, leggen gigantisch veel eieren. Mijn man deed er nog een schepje bovenop door pompoenen te zaaien. Ik was dus alsmaar meer en meer in de weer met het maken van advocaat, confituur, pompoensoep... en: ik genoot daar met volle teugen van."





"In 2014 kwam het tot een breuk met N-VA. Ik voelde dat ik een nieuwe uitdaging nodig had, om terug wat rust te vinden. Het werd een opleiding tot herborist, een deskundige op het gebied van kruidengeneeskunde. Het was een hele aanpassing om dat strikte en wettelijke van mijn job los te laten en net heel breed te denken. Maar ik vond het boeiend om zo uit mijn comfortzone gehaald te worden, en wou er méér mee doen. Door de combinatie van het werk in de boomgaard en deze studie is Den Hexenketel ontstaan."





Nieuwe lap landbouwgrond

"Mijn doel is om mensen weer dichter bij de natuur te brengen. We nemen voor allerlei kwaaltjes meteen medicatie, terwijl er ook andere manieren zijn om bijvoorbeeld een hoge cholesterol aan te pakken. Ooit schrijf ik hierover nog een boek", plant Faes.





"Voor kinderen komt een appel of ei uit de winkel, en niet uit een boom of een kip. Bij Den Hexenketel kunnen dekleintjes zelf appels komen plukken en eitjes rapen. We gaan ook samen aan de slag met al dat lekkers tijdens allerlei workshops. De opbrengst van dit alles wordt weer geïnvesteerd in Den Hexenketel."





"We hebben net een nieuwe lap landbouwgrond gekocht, drie keer zo groot als het vorige exemplaar. Daar zullen in 2019 zo'n 1.100 laagstammigen worden geplant, goed voor zeker 23 verschillende soorten appels en verder een variatie aan ander fruit. Het doet mij deugd om naast mijn werk als juriste zo gevoelsmatig aan de slag te gaan. Iets piepklein in de grond stoppen en het zien groeien, blijft magisch."





