“Liezele leed méér schade dan Ieper” Dorp krijgt erediploma als 'slachtoffer van oorlogsfeiten’ Els Dalemans

13 november 2018

De Puurse deelgemeente Liezele krijgt een erediploma als ‘slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918'. “Heel wat steden en gemeenten waren het slachtoffer van oorlogsleed, maar Liezele is uniek. Hier waren het niet de Duitsers, maar het Belgische leger dat ons dorp met de grond gelijkmaakte”, zegt Willy Meersman van de geschiedkundige kring Linsella.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 werd een erediploma in het leven geroepen voor steden en gemeenten die bijzonder slachtoffer van oorlogsleed waren. Wie dacht in aanmerking te komen, kon een dossier indienen. Op vraag van gemeenteraadslid Peter Lemmens (Vlaams Belang) vertrok in 2014 ook vanuit de Puurse gemeenteraad een aanvraag naar het ministerie van Defensie. “De toekenning heeft heel wat voeten in de aarde gehad, zo was het hele dossier zelfs een tijd zoek bij Defensie. Maar het is ons gelukt: de minister liet weten dat het erediploma zal worden toegekend”, zegt Lemmens. “Dat dit erediploma wordt uitgereikt door het Belgische leger dat het dorp platlegde, is een betekenisvol signaal.”

Ook voor Willy Meersman van geschiedkundige kring Linsella is deze beslissing symbolisch erg belangrijk voor het dorp. “De grote schade in de vele steden en gemeenten was meestal toegebracht door de Duitsers. In Liezele was de situatie helemaal anders: hier was het de commandant van het fort - Artur Fiévez - die het bevel gaf om ons dorp volledig te laten verdwijnen. Hij was bang dat de Duitsers Liezele zouden gebruiken om zich te verschuilen. Hij liet tijdens de nacht van 4 op 5 september 1914 maar liefst 209 huizen uit ons dorp in de vlammen opgaan. Niemand van de inwoners kreeg de kans om nog iets te redden: geen meubels, geen dieren, geen persoonlijke bezittingen. Een week later kwamen werklui de huizen slopen, zodat Fiévez een ‘beter zicht’ had op de omgeving”, aldus Meersman.”

“Liezele vroeg net als vele andere steden en gemeenten na de oorlog om financiële steun van de Dienst der Verwoeste Gewesten. Hoewel die vraag vanuit het dorp regelmatig herhaald werd, is het nooit duidelijk geworden of we dit geld ooit hebben gekregen. De inwoners moesten de klus zélf klaren, en dat was de grote ironie: wat door de Duitsers werd verwoest, werd sneller heropgebouwd. De reden zou kunnen dezelfde kunnen zijn: de vernietiging gebeurde door onze eigen troepen. Aan de IJzertoren in Ieper werden alle steden en gemeenten opgelijst die verwoest werden, ook dààr ontbreekt Liezele. En dit terwijl de schade in Liezele veel groter was dan in pakweg Ieper zelf. Net daarom is dit erediploma belangrijk: eindelijk is die erkenning er wél.”

Meersman hoopt dan ook dat de gemeente Puurs nu met dit erediploma aan de slag gaat. “Vanuit Linsella organiseerden wij in 2014 de tentoonstelling ‘Liezele van de kaart’ gevolgd door ‘Liezele op de kaart’ in 2018. Het zou mooi zijn dat het buitengewone verhaal over ons dorp samen met het erediploma een plaatsje krijgt in het Fort van Liezele. Dan is de cirkel helemaal rond.”