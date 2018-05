"Jana was sterk als een leeuwin" HONDERDEN MENSEN NEMEN AFSCHEID VAN LEUKEMIEPATIËNTE (15) ELS DALEMANS

30 mei 2018

02u38 0 Puurs Honderden mensen zakten dinsdagmiddag af naar het Hof van Coolhem in Puurs, om er afscheid te nemen van Jana Geerts. Het vijftienjarige meisje verloor vorige week na een gevecht van drie jaar de strijd tegen leukemie. "Je was sterk als een leeuwin, vol moed en doorzettingsvermogen", klonk het.

Jana Geerts wist wat ze wou. Toen ze eind 2017 te horen kreeg dat ze niet meer kon genezen, maakte ze haar eigen 'bucketlist'. Dat lijstje met dromen werkte ze de voorbije maanden nog af, maar de kanker bleek vorige week te sterk. Ook voor haar eigen afscheid hield Jana de touwtjes stevig in handen: ze had deze dag tot in de puntjes voorbereid. Het werd een afscheid in het groen, met paard en koets, kleurige bloemen en zelfgekozen liedjes.





Doorzetter

"Je was een gevoelig meisje, dat haar vriendinnen zorgvuldig uitkoos en net als een vlinder openbloeide tot een prachtige tiener. Van iets gewoons maakte je in een vingerknip iets bijzonders. Je was een doorzetter, en bleef studeren tussen de behandelingen door. De enorme tegenslagen - de scheiding van je ouders, een hevige brand en die ongeneeslijke ziekte - maakten het je moeilijk. Maar net op die momenten bleek je sterk als een leeuwin, vol moed en doorzettingsvermogen. En ondanks alles bleef je genieten van de kleinste dingen. Als iemand het verdiende om alles uit het leven te halen, was jij het", klonk het. Jana's papa schreef zelf een gedicht voor zijn dochter. "De tijd staat nu even stil. Maar we moeten vooruit, dat is ook wat jij wil. Slaap zacht lieve schat." Jana's halfbroertje Senne beloofde veel met papa over haar te blijven praten. "Grote zus, weet dat ik zielsveel van je hou."





Mama Karin las een brief voor die ze eerder al schreef. "Je vroeg me uitdrukkelijk vandaag ook te spreken, maar ik wist dat ik de woorden niet zou vinden. Daarom pende ik ze al neer toen jij in Gent was voor de zoveelste bloedtransfusie. Jana, hoe trots ik ben op jou is met geen pen te beschrijven. Het doet zo'n pijn dat je je dromen niet meer kan verwenzenlijken, maar ik ben dankbaar voor alle mooie momenten en herinneringen."





Hartsvriendin Elena vertelde moedig en sterk: "Je liefde, warmte en zorgzaamheid zullen gemist worden. Het was jij die mij op het einde nog geruststelde en troostte: 'We zullen altijd bij elkaar zijn'. Ik heb zoveel van je geleerd, hoe dapper jij met tegenslagen omging. Ik heb mezelf beloofd om op elk belangrijk moment in mijn leven aan je te denken, zo ben je er altijd bij. Karin en Peter, Jana heeft twee uitzonderlijke ouders. Jullie hebben samen gelachen, gedanst, gevallen, getroost, en nooit aan opgeven gedacht. Jana, wij gaan nu dansen, op blote voeten door het gras lopen, genieten van elke dag, omdat jij ons dat zo leerde."