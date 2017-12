"Ik wil weer meedoen aan de Dodentocht" De warmste verhalen van 2017 | JAN KREEG HARTFALEN EN LEEFT NOG DANKZIJ REANIMATIE DOOR WANDELAARS ELS DALEMANS

02u27 0 David Legreve Jan Schokkaert: "Ongerust of bang ben ik niet meer. Volgens de cardioloog is mijn hartprobleem onder controle." Puurs Jan Schokkaert (56) sluit een bewogen jaar af. De Kalfortenaar nam in augustus voor de negende keer deel aan de Dodentocht in Bornem, toen hij na 95 kilometer neerzeeg. "Andere wandelaars zijn meteen gestart met de reanimatie, zonder hen zat ik hier nu niet meer. Ik ben enorm dankbaar voor deze tweede kans, maar niet bang. Graag zou ik weer deelnemen aan de Dodentocht om deze gebeurtenis zo af te sluiten."

"Ik ben altijd al een sportief persoon geweest: wekelijks joggen, op mijn voeding letten, niet roken, ... en regelmatig waagde ik me aan een stevige uitdaging. Zo nam ik al meermaals deel aan de '10 Miles' in Antwerpen. Ook de Dodentocht in Bornem was één van mijn stokpaardjes. Ik bereidde me altijd goed voor: maanden op voorhand al ondernam ik trektochten om genoeg kilometers in de benen te hebben. Die vrijdag 11 augustus stond ik, samen met duizenden andere wandelaars, klaar aan de start in Bornem", vertelt Schokkaert.





"De tocht verliep dit keer zelfs beter dan vorige jaren: ik had geen pijn of klachten en wandelde zelfs een pak sneller", herinnert zich Jan. "Zaterdagmiddag om 12.30 al stond ik na 95 kilometer in de laatste controlepost, 'bij Zates' in Branst. Ik heb altijd een groep supporters bij me, mijn vrouw en kinderen en enkele collega's. Die volgen me van post tot post en moedigen mij aan. Zij vertelden me dat iemand anders uit het dorp vlak voor mij liep, ik besloot wat te versnellen om hem in te halen. Maar net toen ik van de dijk de Benedenstraat inliep, ging het licht uit."





Bloedklonter

"Alles wat daarna gebeurd is, heeft men mij achteraf moeten vertellen. Door een bloedklonter in een hoofdkransslagader kreeg ik plots geen zuurstof meer en zeeg ik neer op het asfalt. Ik kwam erg hard neer, met een gebroken oogkas en een hersenschudding tot gevolg. Een andere wandelaar zag dat ik niet meer bewoog en startte onmiddellijk met reanimeren. De vrouw werkt als verpleegster op een spoeddienst en wist daarom perfect wat te doen. Meteen kreeg ze hulp van enkele omstaanders die de reanimatie om de beurt overnamen en het ritme aangaven. Zo hebben deze vier mensen mij in leven gehouden tot de ziekenwagen is gearriveerd."





"Ik vind dit een onwaarschijnlijke prestatie. Je mag niet vergeten dat ook die verpleegster al 95 kilometer in de benen had en uren zonder slaap achter de rug had. Bovendien denk ik dat het als omstaander niet altijd makkelijk is om zo snel tot actie over te gaan, maar hier is geen seconde getwijfeld", benadrukt Jan.





Bange momenten

"De ziekenwagen heeft me eerst naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas gevoerd. Omdat een dringende operatie nodig bleek, ben ik vervolgens naar het UZ in Gent gebracht. Mijn vrouw en dochter waren op dat moment al bij mij, ze zagen dat ik weer bij bewustzijn was en goed werd omringd. Voor mijn collega's was de onzekerheid een pak groter. Zij hadden mij fit en monter zien vertrekken in Branst en stonden aan de finish in Bornem te wachten om samen iets te gaan drinken. Hun ongerustheid werd alsmaar groter. Ze hebben mij achteraf nog vaak aangesproken over die bange momenten, vlak voor ook zij het slechte nieuws te horen kregen."





"Volgens de hartspecialist ben ik bij de amper 7 procent die een acuut hartfalen buiten het ziekenhuis overleeft. Er zijn jonge voetballers die tijdens een training door de ploegarts niét meer kunnen worden gered. Ik heb heel veel geluk gehad. Tegelijk kan ik niet vatten dat mijn lichaam het ene moment nog kerngezond was en een seconde later zó broos. Ook dit najaar sukkelde ik nog met mijn gezondheid, waardoor ik nog niet de kans had om mijn 'redders' te ontmoeten. We moeten daar héél snel werk van maken. Ik hoop dat deze mensen begrijpen dat ik hen niet vergeten ben, maar dat de voorbije maanden voor mij en mijn familie heel intens zijn geweest."





Kleinkind

Het voorval heeft Jan toch wat veranderd. "We kregen er eind oktober een kleinkind bij, en ik besef nu dat ik dat kleintje mogelijk zelfs niet had gekend. De feestdagen worden daarom erg bijzonder. Ik ben blij dat we dit jaar samen symbolisch kunnen afsluiten. Ik merk dat ik nu toch anders in het leven sta, minder belangrijke dingen sneller relativeer en van andere zaken net meer geniet. De steun en het medeleven van zóveel vrienden en kennissen hebben mij de voorbije maanden zeker geholpen. Ik kreeg tientallen kaartjes, op het werk leven de collega's intens mee, ... Weten dat zoveel mensen om je geven, is hartverwarmend."





Jan maakt alweer plannen. "Ik kijk uit naar 2018. Ik ben volop aan het revalideren en ik zou graag mijn conditie terug wat opkrikken. Ongerust of bang ben ik niet meer, volgens de cardioloog is mijn hartprobleem onder controle. Ik moet enkel opletten met bepaalde inspanningen, aan de 10 Miles ga ik mij bijvoorbeeld niet meer wagen."





Hoofdstuk afsluiten

"Aan de Dodentocht zou ik wél graag opnieuw deelnemen. Die wandeling was niet de oorzaak van mijn acuut hartfalen. Ik had evengoed tijdens één van mijn trainingstochten in de problemen kunnen geraken. Het gaat ook niet om een 'piekprestatie' die het hart zwaarder belast. Als ik voldoende kan trainen, zou ik de volle 100 kilometer weer moeten kunnen afwerken. Bij mijn vrouw en kinderen is de ongerustheid wél groot. Zij hebben natuurlijk alles veel bewuster meegemaakt, terwijl ik mij niets meer herinner. Misschien is een nieuwe deelname aan de Dodentocht, dit keer met een ongetwijfeld erg emotionele aankomst, voor ons allemaal de juiste manier om dit hoofdstuk af te sluiten."