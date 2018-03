"Het zit dan toch in de genen" ANN-MARIE MOREL OP LIJST CD&V PUURS-SINT-AMANDS ELS DALEMANS

03 maart 2018

02u39 0 Puurs "Het zit dan toch in de genen", glundert Ann-Marie Morel (48) bij de bekendmaking van haar nieuwe uitdaging: een prominente plaats op de CD&V-lijst in Puurs-Sint-Amands. De longarts-oncoloog en oprichtster van 'A Touch of Rose' treedt met deze keuze in de voetsporen van vader Chris én zus Marie-Rose Morel. "Ik begrijp nu beter waarom ook zij voor de politiek kozen."

"Stiekem wou ik dat een dag meer uren had", zegt Morel. Zij is longarts-oncoloog in de Sint-Jozefkliniek in Bornem, en richtte in 2011 het welzijnscentrum voor kankerpatiënten 'A touch of Rose' op ter nagedachtenis van haar zus en politica Marie-Rose. "Ik heb bovenop ook nog een man en twee dochters ja, en tóch wil ik de stap in deze nieuwe wereld wagen. Ik woon al jaren in Breendonk (Puurs), en heb mijn gemeente enorm zien groeien en positief evolueren. Maar de fusie met Sint-Amands is een grote uitdaging, en daar houd ik best wel van", klinkt het gemotiveerd.





"Dat engagement zit duidelijk in onze familie: ook mijn papa Chris en zus Marie-Rose stapten voor mij in de politiek. Papa is als zeventiger nog steeds actief als ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW. Ik herken heel hard hun drang om zich te smijten, dingen te willen veranderen, ideeën uit te werken."





Toch reageerden Morels ouders in de eerste plaats bezorgd op haar beslissing. "Ze weten dat ik al heel wat hooi op mijn vork neem, en stonden vooral kritisch tegenover de toenemende druk. Het wordt een moeilijke puzzel om te leggen. De rol van mijn gezin zal vooral zijn om mij af en toe af te remmen, zodat ik mij hier niet helemaal in verlies. We weten ook allemaal dat de politiek heel hard kan zijn, maar net daarom kies ik heel bewust voor dit lokale engagement."





Regionaal ziekenhuis

"Ik houd er enorm van dicht bij de mensen te staan, daarom werk ik zo graag in een regionaal ziekenhuis. Ik besef ook dat ik als politicus veel meer kritiek zal krijgen, al krijgt een arts tegenwoordig ook wel wat te verduren. En ja, ik had dit natuurlijk graag allemaal met zijn zus doorgepraat. Ik denk dat ik nu beter begrijp waarom zij toen voor de politiek koos."





Dat Morel voor CD&V kiest, ziet ze zelf niet als een verrassing. "Ik kom uit een 'CVP'-nest, uit mijn kindertijd herinner ik me de oranje ballonnen in huis. In de loop der jaren ging ieder zijn en haar eigen politieke weg (Chris Morel naar N-VA, Marie-Rose Morel naar N-VA en daarna Vlaams Belang, nvdr). Ik voel mij hier goed bij, al is de partijpolitiek voor mij eerlijk gezegd ondergeschikt aan het project rond de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands."





Morel krijgt op de lijst van burgemeester Koen Van den Heuvel een prominente plaats, al is nog niet exact geweten welke precies. "Ik heb wél duidelijk gemaakt dat ik niet enkel met mijn naam op een lijst wil staan, ik wil er daarna ook voluit voor gaan. Vanzelfsprekend ga ik me toespitsen op welzijn en gezondheid."