"Gesloten bareel? Niet gezien" BESTUURDER (85) ONGEDEERD NA AANRIJDING DOOR TREIN ANTOON VERBEECK

16 april 2018

02u31 0 Puurs Aan de spoorwegovergang in de Jan de Donckerlaan in Ruisbroek is gisterenmiddag een auto aangereden door een trein. De inzittende, een 85-jarige man uit de buurt, kwam heelhuids uit het autowrak. "Voor ik het goed en wel besefte werd ik aangereden door de trein. Een gesloten bareel? Heb ik niet gezien", aldus de tachtiger.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.45 uur. De man was net gaan winkelen en reed naar zijn vriendin in Bornem. "Ik heb die weg al honderden keren afgelegd met de wagen. Toen ik de spoorwegovergang overstak werd ik plots gegrepen door de trein. Mijn wagen tolde en ik kwam tegen een paal terecht. Of de bareel gesloten was? Het gebeurde allemaal zo snel. Ik heb het niet zo goed kunnen zien", zegt de chauffeur.





De man liep geen verwondingen op en kon zelf zijn voertuig, dat zwaar beschadigd is, verlaten. Infrabel onderzocht de omstandigheden van het ongeval. "Alles wijst richting het negeren van gesloten slagbomen. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk dit is. Mensen schatten te vaak de snelheid van een aankomende trein verkeerd in. Bij deze opnieuw een oproep om alsjeblieft het rode licht en de gesloten slagboom te respecteren", aldus woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit.





Evacuatie

Het ongeval zorgde voor heel wat hinder op de lijnen Boom-Puurs en Antwerpen-Sint-Niklaas, aangezien dat treinverkeer uitgerekend dit weekend langs de plaats van het ongeval werd omgeleid ten gevolge van werkzaamheden tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Op de bewuste trein, die richting Roosendaal reed, zaten volgens de NMBS een dertigtal reizigers. Zij werden geëvacueerd. Iets na 15 uur was het treinverkeer hersteld.





Het rijbewijs van de chauffeur werd voor vijftien dagen ingetrokken, met de mogelijkheid op een verlenging. Hij mag ook een boete verwachten. "Die wagen had ik al 14 jaar en ik heb nog nooit, in al die jaren dat ik met de wagen rij, een ongeval meegemaakt of veroorzaakt."





Parking

"Ik had net in mijn voortuin een parking aangelegd voor mijn wagen. Nu ben ik hem voorgoed kwijt. Binnen drie maanden word ik er 86. Mogelijk koop ik geen nieuwe auto meer, want mijn zoon liet me al weten dat hij mijn chauffeur wil zijn", legt de man uit. "Ik besef dat dit veel erger had kunnen aflopen. Ik kan nu thuis bekomen, maar voor hetzelfde geld lag ik nu in het ziekenhuis of erger... Ik voel een beetje pijn in mijn rug, maar daar had ik voordien ook al last van. Misschien dat de slag van het ongeval pas morgen (vandaag, red.) in mijn lijft kruipt."