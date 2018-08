... en Gertje zag dat het Studio 100 Pup-Up Theater goed zat 22 augustus 2018

02u40 0 Puurs Begin mei werd gestart met de opbouw van het nieuwe pop-up-theater voor de musical 40-45 aan het Schoonmansveld. Nog geen vier maanden later is de grootste autonome overspanning ter wereld in een tijdelijke constructie afgewerkt.

"Bij 14-18 gingen we al voor acht bewegende decor-elementen en een tribune die heen en weer reed. Voor 40-45 wilden we nog verder gaan, maar dan hadden we natuurlijk ook een grote vrije ruimte nodig. Omdat deze plek in Vlaanderen niet te vinden was, bouwden we dit pop-up-theater zelf", zegt Gert Verhulst van Studio 100.





Alles draadloos

"Onze constructie is 70 op 100 meter groot, en maakt het mogelijk om te werken met acht beweegbare tribunes. Zij kunnen allemaal een afzonderlijk traject afleggen, samen een cirkel of een gang vormen... We combineren dit met beweegbare LED-schermen, waar de beelden van de decors draadloos naartoe worden gestuurd. Het gaat hier om een hele reeks nieuwe technieken, die nog niet eerder bij een Vlaamse musical werden uitgeprobeerd. We gebruiken bijvoorbeeld geen kabels meer, alles wordt draadloos bestuurd. Het geluid moet al die bewegingen natuurlijk volgen, daarom krijgt elke toeschouwer een eigen hoofdtelefoon. De anderstalige versies worden op dit moment ingezongen, zo kan iedereen de show volgen in zijn of haar eigen taal. We kozen bewust voor 'maar' 1650 toeschouwers per voorstelling, zo zit iedereen dicht genoeg bij de bühne. Ook in onze foyer willen we een unieke sfeer creëren, met cafeetjes en restaurants in de stijl van de jaren '40."





(EDT)