"Eerst geluidsschermen, dan pas nieuwe verkaveling"

N-VA maakt zich zorgen over een verkaveling met 81 woningen die de gemeente Puurs wil ontwikkelen in Kalfort, nabij de N16. Volgens de partij moeten er eerst geluidsschermen komen. "Daar moet een N-VA-minister voor zorgen", kaatst de burgemeester de bal terug.





De verkeersoverlast rond de N16 is een oud zeer. Bewoners vragen al jaren om iets te doen aan de toenemende geluidsoverlast door de drukte op de Rijksweg. N-VA begrijpt niet dat de gemeente een verkaveling van meer dan 80 woningen wil ontwikkelen "op slechts een boogscheut van de N16". "Voor de gemeente deze verkaveling ontwikkelt, moet eerst de geluidsoverlast aangepakt worden. Bovendien loopt de gemeente het risico niet van de gronden af te raken door die geluidsoverlast. Met een immense financiële kater tot gevolg", zegt fractievoorzitter Jan Van Camp.





Koen Van den Heuvel (CD&V) kaast de bal meteen terug. "Ik heb de afgelopen jaren al een paar keer naar het Agentschap Wegen en Verkeer gebeld in de hoop dat minister Ben Weyts geld zou vrijmaken voor geluidsschermen. N-VA moet dus vooral naar de eigen minister kijken", reageert hij.





De verkaveling maakt deel uit van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat in het najaar klaar moet zijn. De woningen komen op het binnengebied tussen de Coolhemveldstraat en de Haverblokwijk. (WVK)





