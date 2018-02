"Diepste spits moet eerste verdediger zijn" 07 februari 2018

02u24 0

Voetbal

Derde provinciale B

Excelsior Puurs is aan een opmars bezig. Zondag klopte men SK Wilrijk in een duel met de derde plaats als inzet. Een doelpunt van Tarik Traizi na goed twintig minuten was voldoende om de drie punten thuis te houden. Dat de resultaten steeds beter worden is duidelijk.





"Dat mijn treffer winst in de topper opleverde, is op zichzelf niet belangrijk, maar wel tof", aldus Tarik Traizi. "Ik ben hier aan mijn tweede seizoen toe en het draait stukken beter dan vorig jaar. In een goed voetballende team spelen helpt natuurlijk, al is dat niet voldoende. De gemakzucht is uit de ploeg verdwenen. We knokken de laatste weken voor wat we waard zijn en dat leverde punten op. Eerder slikten we al te veel tegengoals, wat we niet alleen op de kap van de verdedigers mogen verhalen, de diepste spits moet de eerste verdediger zijn. Nu wacht een uitmatch op Hemiksem, de laatste in de stand. Thuis wonnen we met 5-4, dus niet vergeten dat ook die club kan scoren." (WODB)