"De nachtmerrie blijft duren" BRAND VERWOEST WONING VAN KANKERPATIËNTJE JANA EN MAMA KARIN ELS DALEMANS TIM VAN DER ZEYPEN

06 februari 2018

02u42 0 Puurs Een felle woningbrand verwoestte in de nacht van zondag op maandag het huis van Karin Claes en haar dochter Jana Geerts in de Guido Gezellelaan in Puurs. Moeder en dochter zijn ongedeerd, maar mentaal hakt de zoveelste grote tegenslag er diep in. "Jana vecht al 3 jaar tegen kanker, en plots zijn we onze thuis, spullen en herinneringen kwijt. Dit lijkt wel een nachtmerrie die blijft duren", zegt Claes emotioneel.

Maandenlang al leeft jong en oud in en rondom Klein-Brabant mee met Jana Geerts (15), het meisje dat intussen al drie jaar vecht tegen acute lymfolische leukemie. Maandag werd ze weer in het ziekenhuis verwacht voor de zoveelste beenmergpunctie. Zondagavond rond 22.30 uur zaten moeder en dochter samen televisie te kijken, toen boven hun hoofden brand uitbrak.





"Ik had al wel wat vreemde geluiden gehoord, maar stelde me daar niet meteen vragen bij omdat onze buren aan het verbouwen zijn. Even leek ik ook iets te ruiken en controleerde de keuken, maar daar stond niets meer op het vuur. Plots werd er lang en hevig aangebeld door de overburen: onze bovenverdieping stond in lichterlaaie! Jana en ik moesten meteen het huis uit", zegt Claes. "Terwijl we beneden nog niets hadden gemerkt, was boven het glas al uit de ramen gesprongen van de hitte. Wat een geluk dat dit niet enkele uren later is gebeurd, dan lag iedereen vast te slapen."





Slaapkamer

De brand brak uit in een slaapkamer op de eerste verdieping, zag ook de buurman. "Plots hoorde ik buiten iemand luid claxonneren. Toen ik ging kijken, zag ik de vlammen en ben ik meteen gaan aanbellen. Een andere buur verwittigde de hulpdiensten, ik hielp Jana mee naar buiten. Zij wou zelf vooral dat haar katten snel in veiligheid werden gebracht." De brandweer was zeer snel ter plaatse. "Bij onze aankomst sloegen de vlammen door het raam", luidt het bij brandweerzone Rivierenland. "We kregen het vuur snel onder controle, maar de brandschade is vooral op de eerste verdieping en op de zolder groot. Op het gelijkvloers gaat het vooral om rook- en waterschade." Zowel Jana als haar mama werden voor controle afgevoerd naar het ziekenhuis in Bornem. Maandag kwam op vraag van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket het labo van de gerechtelijke politie langs om de oorzaak van de brand te achterhalen.





Nét gerenoveerd

Moeder en dochter konden niet terug naar huis, en verblijven nu bij familie. "De woning werd onbewoonbaar verklaard en verzegeld, de verzekeringsmaatschappij regelde al de eerste onderzoeken. Ikzelf begrijp niet hoe de brand is kunnen ontstaan. De bovenverdieping was nét gerenoveerd. Mijn moeder overleed zes maanden geleden, nadat ik zeven jaar voor haar heb gezorgd. Ik voelde dat het tijd was om het huis waar we altijd samen woonden, te vernieuwen en er 'onze' thuis van te maken. De slaapkamers waren eerst aan de beurt, die van Jana was nét afgewerkt en gezellig ingericht. In de andere kamer, waar het vuur is ontstaan, hadden we tijdens de renovatiewerken dozen vol boeken, foto's en andere spullen opgeslagen. Die mooie herinneringen zijn we allemaal voorgoed kwijt."





Deze brand komt bovenop het zware kankergevecht dat Jana al jarenlang voert. "Een reeks intensieve chemokuren kon niet vermijden dat onze dochter ondertussen al twee keer is hervallen, vlak voor Kerstmis kregen we te horen dat Jana waarschijnlijk niet meer zal genezen. Ik ben heel blij dat Jana en ik ongedeerd aan het vuur zijn ontsnapt, maar mentaal ben ik ondertussen helemaal op. Een mens kàn maar zoveel verdriet aan. Ik heb het verdriet om het verlies van mijn mama weggestopt om mijn zieke dochter te sparen, maar nu komt deze tegenslag daar nóg eens bovenop. Eén mens kan zoveel miserie niet aan, dit lijkt wel een nachtmerrie waar ik niet uit kan wakker worden."





Inzamelactie

Moeder en dochter kunnen gelukkig rekenen op een groep vrienden en kennissen. Zij sloegen enkele weken geleden de handen in elkaar om 'Jana's bucketlist' te realiseren, een lijstje met dromen dat het zieke meisje graag zou afwerken. Jana ging al tafelen in een sterrenrestaurant, bezocht de opnamestudio's van haar favoriete serie Familie, kreeg Dina Tersago, Sam Gooris en Kelly Pfaff over de vloer, krijgt handtekeningen en videoboodschappen toegestuurd van Koen Wauters, Urbanus, Marco Borsato en meer. Ook werd een crowdfundingsactie opgezet, om het nodige budget in te zamelen. "Wij gaan onze krachten bundelen, de inzamelactie sowieso uitbreiden en zo snel mogelijk samenzitten om te bespreken hoe we Karin en Jana het best kunnen helpen", klinkt het.