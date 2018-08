"De bühne staat quasi naast mijn bed" REPETITIES MUSICAL 40-45 VAN START OOK PUURSE ACTRICE DOET MEE ELS DALEMANS

22 augustus 2018

02u40 0 Puurs Het leek wel de eerste schooldag voor de cast en crew van de nieuwe spektakel-musical 40-45 van Studio 100. Zij konden gisteren voor het eerst repeteren in het gloednieuwe Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Charlotte Suijs (21) komt gewoon met de fiets naar het werk.

De sterrencast van 40-45 is met namen als Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Peter Van de Velde, Lucas Van den Eynde, Marleen Merckx en Ann Tuts, Clara Cleymans en Nathalie Meskens, Jo de Meyere en Herbert Flack indrukwekkend. Tussen al die bekende gezichten zal de Puurse Charlotte Suijs de komende maanden haar stage lopen. "Ik studeer aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel, en deed in het voorjaar audities voor een stageplaats. Daar komen heel wat grote spelers uit het wereldje naartoe, en ik werd uitgekozen door Studio 100 voor het ensemble van 40-45. Net op dat moment raakte ook bekend dat Studio 100 voor een site in Puurs koos als locatie, en die plek ligt toevallig op nog geen twee kilometer van mijn woning", zegt Suijs. "Dit is een enorme meevaller, want het beloven zware maanden te worden. Ik zal wekelijks in tien van de twaalf voorstellingen spelen, enkel op maandag hebben we vrijaf. Vele anderen maken zich klaar voor lange nachtelijke ritten naar de andere kant van het land, ik neem simpelweg de fiets."





Stevig doorwerken

Suijs heeft nu zeven weken repeteren voor de boeg, de première van 40-45 vindt plaats op 7 oktober. "Als ik hier iéts ga leren, dan is het wel om meteen stevig door te werken (lacht). Ik krijg net heel veel energie van de leuke spanning die in de lucht hangt, van de sterke ploeg waarmee ik mag samenwerken... Natuurlijk speelde ik nog nooit eerder voor zo'n groot publiek, maar het is niet datgene wat mij stress bezorgt. Enkele voorstellingen zijn voorbehouden voor de inwoners van Puurs, en dat worden voor mij de moeilijkste. Die bekende gezichten in het publiek, de verwachtingen van vrienden, familie en buren, maken mij nerveus. Ik mag het thuisfront niet teleurstellen hé, voor de Puursenaars moet ik er nóg meer staan."





Suijs wordt de komende weken begeleid door regisseur Frank Van Laecke. "Wat wij hier in Puurs zullen realiseren, is uitzonderlijk. Enkele maanden geleden was dit nog weiland, nu staat er een unieke schouwburg waar een buitengewone ploeg met volle goesting enorm hard werkt aan een nooit geziene show. Dat dit idee ook werkelijkheid werd, was enkel mogelijk dankzij het vertrouwen van Studio 100. Wie durft in zulke economische tijden nog zo'n groot risico te nemen? Ondertussen loopt de ticketverkoop met 200.000 stuks als een trein: Vlaanderen kijkt hier duidelijk hard naar uit!"