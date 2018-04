'Critical Mass' focust op onveilig Dorpshart 25 april 2018

Op vrijdag 23 april vindt - na een pauze van zo'n twee jaar - opnieuw een 'Critical Mass' plaats op het Dorpshart in Puurs. Initiatiefneemster van toen Vivianne Mertens bundelt nu de krachten met Els Knoops van Groen.





"Een Critical Mass is een fietsevenement, waarbij fietsers in groep een tocht maken door door de stads- of dorpskern om zo meer aandacht te vragen voor hun veiligheid", klinkt het. "We starten vrijdag niet zomaar op het Dorpshart in Puurs. Dat plein is voor fietsers nog steeds één van de grootste uitdagingen van de gemeente. Omdat het zo'n gevaarlijk punt is, beslissen ouders zelfs om hun kinderen niet meer met de fiets of te voet naar school te brengen. We hebben dit probleem in het verleden al meermaals aangekaart, maar bij de beleidsmakers bleef het stil. We zijn lang niet de enige burgers die zich hier zorgen om maken, ook de Fietsersbond en Promobiel steunen ons initiatief. Samen willen we ons standpunt nog eens duidelijk maken en zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen de 'Critical Mass' nieuw leven inblazen. Iedereen is welkom om mee te fietsen, op 27 april om 18 uur op het Dorpshart. Breng je picknick mee, want aansluitend picknicken wij op het Dorpshart en voorzien wij voor iedereen gratis soep en brood." (EDT)