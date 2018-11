“Bar Bruur moet een plek van en voor Ruisbroek worden” Eet -, fiets- en cultuurcafé opent deuren in voormalige taverne De Kroon Els Dalemans

22 november 2018

18u16 2 Puurs Ruisbroek Jaarmarkt, een beter moment konden de broers Jens en Zino Meeus niet kiezen voor de opening van hun ‘Bar Bruur’. Ze verbouwden de voormalige taverne De Kroon om tot een eet -, fiets - en cultuurcafé. “Onze zaak moet een plek worden vol leven en activiteiten, van en voor Ruisbroek.”

Leveranciers lopen aan en af, klusjesmannen zijn in de weer in alle uithoeken van de zaak... De eindspurt om de deuren van Bar Bruur vrijdagmiddag te kunnen openen, is duidelijk ingezet. “We hebben de voorbije maanden stevig doorgewerkt om van De Kroon onze plek te maken. We kwamen zelf regelmatig iets drinken in deze typische bruine kroeg, die erg klassiek was ingericht met veel donker hout en details in goud en koper”, zegt Zino Meeus.

“We hebben het geheel wat gemoderniseerd en met het meubilair geschoven, mààr we hebben ook heel wat gerecupereerd. Zo is de oude toog gebleven, we hebben de oude zetels bewaard en opnieuw laten overtrekken, de charmante tegeltjes hangen nog steeds in de toiletten... Maar er zijn ook nieuwigheden, zo werd in de hoek van het café een podium gebouwd waar vrijdag al meteen het eerste akoestische optreden zal plaatsvinden. En er zijn ook enkele moderne snufjes, zoals een ‘charging locker’: kluisjes waarin je je gsm veilig kan laten opladen.”

“Achter de gelagzaal ligt een grote tuin, die vroeger niet werd gebruikt. Wij gaan deze de komende maanden verder inrichten en vanaf het voorjaar wél benutten, zodat de Ruisbroekenaren hier van het mooie weer kunnen komen genieten. De schuur naast het café werd ingericht als ‘fietsschuur’, met het nodige materiaal om aan tweewielers te sleutelen. De verlichting is verwerkt in een fietsstuur, de pancartes verwijzen naar bekende Ruisbroekenaren zoals ‘sterke Jan’ Adriaensens die ooit derde werd in de Tour de France. Het plaatje klopt.”

In de zaal boven het café zat ook voor de broer zelf een grote schat verstopt. “We haalden er het pleisterwerk van de muren, zodat de bakstenen weer zichtbaar zijn. Meteen besloten we ook het plafond te slopen, en er kwam een prachtig dakgebinte tevoorschijn. ‘De Separee’ heeft nu een heel andere uitstraling en wordt de ideale plek voor allerlei activiteiten en optredens. Dat is wat Bar Bruur moet worden: een volks café waar jong en oud terecht kan om gezellig iets te eten of te drinken en waar altijd wel iets te beleven valt.”

Opvallend: zowel boven het logo van Bar Bruur als in de hoek van het café duikt een kroontje op. “Een verwijzing naar De Kroon, ja, we houden wel van die nostalgie. De vorige uitbater, ‘de Gust’ Vankerckhoven overleed nog maar net, op 11 november 2018. Hij stond hier sinds 1988 achter de tapkraan, en we hadden hem er heel graag bij gehad. Met die kleine details is ‘De Kroon’ toch nog niet helemaal uit Ruisbroek verdwenen.”

Bar Bruur in Ruisbroek-dorp 34 opent de deuren op vrijdag 23 november om 14 uur, om 18.30 vindt een touwtrekwedstrijd plaats. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 18 uur, de winnaar krijgt een vat. Ook tijdens Ruisbroek Jaarmarkt op zaterdag en zondag is Bar Bruur open.