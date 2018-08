"Almaar meer problemen met bus" ACTIEGROEP KAART VERTRAGINGEN OP LIJN 252 AAN ELS DALEMANS

23 augustus 2018

02u39 0 Puurs Actiegroep 'Haal de Lijn over de brug' is de vele vertragingen van De Lijn in Klein-Brabant beu. "Onder normale omstandigheden is het tijdsvenster al te krap. Door wegenwerken moeten de bussen nu omrijden, en worden aansluitingen niet meer gehaald", zegt Dirk Smet.

"Buslijn 252 is de enige die Klein-Brabant bedient, de route loopt vanuit Dendermonde langs Sint Amands, Bornem, Puurs en Ruisbroek naar Boom. Onder normale omstandigheden is het tijdsvenster van deze buslijn - zeker tussen Dendermonde en Puurs - al enorm krap. Dit betekent dat vele reizigers sowieso al niet meer het risico nemen om deze buslijn te gebruiken voor hun aansluiting met de trein in Bornem of Puurs", zegt Smet.





Erbarmelijk openbaar vervoer

"Dat structurele probleem wordt nu nog groter: door verschillende wegenwerken onderweg moeten de buschauffeurs omrijden. Dit kost natuurlijk meer tijd, waardoor aansluitingen die vroeger vaak nipt waren, nu gewoon niet meer worden gehaald. We verwachten ons aan maanden van erbarmelijk openbaar vervoer in de hele regio Klein-Brabant."





Smet schreef een klachtenbrief naar De Lijn met de melding van het probleem en kreeg intussen ook antwoord. "Dat antwoord is onvoorstelbaar. Men schrijft dat het 'helaas niet mogelijk is om daar iemand over te spreken' en nog erger: 'We verwachten van onze chauffeurs dat ze hun dienst uitvoeren volgens schema en met aandacht voor de juiste reisweg en haltes'. Dit is een slag in het gezicht van de buschauffeurs die voor de onderaannemer van De Lijn werken. Deze mensen doen er elke dag alles aan om de vertragingen zo veel mogelijk te beperken, maar daar moeten ze vaak halsbrekende toeren voor uithalen. Eens op de bestemming zijn zij diegenen die alle dagen de klachten te horen krijgen van de reizigers. Deze manier van werken getuigt ook van een gebrek aan respect voor de reizigers die nog de moeite doen om het openbaar vervoer te nemen. We gaan nooit de files in onze regio kunnen terugdringen als er geen garantie is op een stipt openbaar vervoer." "Wat in die brief werd geschreven, is een lapsus en had daar niet moeten staan", reageert woordvoerder van de Lijn Antwerpen Tom Van de Vreken. "Het klopt dat er door de vele wegenwerken en omleidingen extra reistijd nodig is op lijn 252. We willen graag een oplossing zoeken, als deze binnen het budget past. We willen daarom graag zo snel mogelijk met mijnheer Smet, het gemeentebestuur en de lokale politie samenzitten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn."