40-45 nu al meest succesvolle Vlaamse musical ooit Voorstellingen in pop-up-theater verlengd tot 20 oktober 2019 Els Dalemans

19 november 2018

17u37 0 Puurs De spektakel-musical 40-45 zal al zeker tot en met 20 oktober 2019 te zien zijn in Puurs. “De vraag naar tickets blijft aanhouden, dus blijven we spelen. Enkel tijdens de zomermaanden juli en augustus lassen we vakantie in.”

De première van 40-45 vond op 7 oktober plaats in het ‘Pop-up Theater’ in Puurs, dat speciaal voor deze voorstelling werd gebouwd. Op dit moment zijn er al 440.000 tickets de deur uit. Dit is ongezien, meteen is 40-45 de meest succesvolle Vlaamse musical ooit.

De productie wordt nu nog eens verlengd, momenteel zijn er voorstellingen gepland tot en met 20 oktober 2019. Enkel tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt er een pauze ingelast. Vanaf 2019 maken ook James Cooke (Louis) en Laura Tesoro (Sarah) deel uit van de musicalcast.

40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na WOI, en vertelt het verhaal van de broers Staf en Louis Segers. Wanneer WOII uitbreekt, laat dit sporen na in elk gezin, ook dat van Staf en Louis.

www.40-45.live.