Zware brand vernielt wagen

28 januari 2019

In Puurs is vanavond een personenwagen volledig uitgebrand. Hulpdiensten moesten maandagavond omstreeks 21.15 uur uitrukken naar de A12. Ter hoogte van de Rupeltunnel in de richting van Brussel had een personenwagen vuur gevat.

Het vuur verspreidde zich snel. De hele wagen brandde volledig uit. Bij de brand raakte niemand gewond. De autobestuurder raakte tijdig uit het voertuig. Hij kon ook nog net op tijd een aanhangwagen afkoppelen.

Tijdens de bluswerken werd de A12 afgesloten door de hulpdiensten.