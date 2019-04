Zes maanden effectief voor diefstal versterker TVDZM

08 april 2019

14u50 0 Puurs-Sint-Amands Turgut E. heeft van de rechter in Mechelen een celstraf opgelegd gekregen van zes maanden effectief. Hij stond eerder terecht voor diefstal van onder meer een versterker. De man liep daardoor intussen zijn 43ste veroordeling op.

Deze feiten dateren intussen uit 2016. De man werd toen genoemd in een onderzoek naar de diefstal van enkele spullen uit een loods. E. zou een deel van die loods in Sint-Amands huren. De eigenaar stapte naar de politie kort nadat die vaststelde dat de spullen waren gestolen. “Naast een versterker ging het ook nog om enkele audioboxen”, klonk het nog bij het parket. Dat vorderde destijds een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro effectief. Het hield onder meer rekening met het zware strafblad van E.

Vrijspraak

Die laatste ontkende de feiten met klem. “Er zijn nog andere huurders van die loods. Wie zegt dat ik die gestolen heb? Bovendien hebben ze bij een huiszoeking niets gevonden”, zei E. op zitting. De man vroeg de vrijspraak maar daar ging de rechter niet op in. Aan de burgerlijke partij werd een schadevergoeding toegekend van 500 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.