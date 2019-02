Zeepkistenrace en kinderanimatie moeten jonger publiek naar Fort Liezele lokken Els Dalemans

28 februari 2019

13u52 0 Puurs-Sint-Amands Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands trapt het nieuwe toeristische seizoen in gang met een groot openingsweekend. “Met optredens, kinderactiviteiten en zelfs een heuse zeepkistenrace willen we een jonger publiek bereiken”, zegt Yente Belis van het Fort-team.

Fort Liezele werd gebouwd in 1908 en is het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige Vesting Antwerpen. De voorbije jaren werd de mastodont knap gerenoveerd en weer toegankelijk gemaakt voor het publiek. Een verjongd Fort-team gaat nu nog een stapje verder met een pak nieuwe activiteiten.

“Vanzelfsprekend is de geschiedenis van het Fort enorm belangrijk. Daarom organiseren we ook komend weekend weer gratis gegidste rondleidingen. Maar we willen graag wat meer afwisseling in dat klassieke programma brengen én meer gezinnen en jongeren aantrekken. Zo kunnen we hen op een leuke en laagdrempelige manier ook laten kennismaken met het fort”, zegt Belis.

“Daarom organiseren we zaterdagavond een akoestisch optreden van The Firm op het binnenplein, samen met Fortcafé De Batterie. Deze horecazaak is een pareltje op een prachtige locatie, die sinds de opening vorig jaar een nieuw en jonger publiek naar het Fort lokt.”

“Op zondag staan de gezinnen en jongeren centraal. We plannen een lekker breughelbuffet, een zoektocht in het park, een knutselhoek waar kinderen hun eigen fort kunnen maken... Hét hoogtepunt van het weekend wordt de eerste editie van onze zeepkistenrace, zondagmiddag om 15 uur.”

“We riepen deelnemers op om zelf een zeepkist te bouwen, voor ons exemplaar lasten we bijvoorbeeld wielen onder een badkuip. We starten de race op het hoogste punt van het fort, het doel is snel en veilig beneden te geraken. We delen drie prijzen uit: het snelste team, het orgineelste ontwerp, en ook de pechvogel van de dag mag niet ontbreken. Er zal toch wel iémand in de fortgracht eindigen? (lacht)”

“Deze zeepkistenrace is een proefproject: we willen testen of er voldoende interesse is om volgend jaar een afzonderlijk evenement te organiseren. We tellen nu al 9 ingeschreven teams, voor deze eerste editie zeker een succes. Wie weet wordt Fort Liezele ooit wel het decor van een Klein-Brabantse ‘ter land, ter zee en in de lucht’.”

Openingsweekend Fort Liezele, op zaterdag 2 en zondag 3 maart in de Fortbaan in Puurs-Sint-Amands. Meer info op de Facebook-pagina ‘Fort Liezele’.