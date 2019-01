VTM viert 30ste verjaardag in Pop-Up Theater Els Dalemans

11 januari 2019

Het Pop-Up Theater in Puurs-Sint-Amands is niet langer alleen de thuis van de Studio 100-producties. Ook televisiezender VTM plant er opnames. In 2019 bestaat VTM immers 30 jaar, en die bijzondere verjaardag wordt gevierd met een wervelende show. Op de planning staat een non-stop aaneenschakeling van straffe VTM-momenten met programma’s, acts en gezichten van vroeger en nu. De opnames van deze show vinden plaats op woensdag 23 januari 2019 in het Pop-up Theater. Wie erbij wil zijn, kan tickets bestellen via vtmtickets.be. De minimumleeftijd is 16 jaar.

30 jaar VTM, op woensdag 23 januari 2019 in het Pop-Up Theater, Schoonmansveld 12 in Puurs-Sint-Amands.